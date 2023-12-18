التعيينات للمواطنين السعوديين فقط..البنك المركزي يدعم الكفاءات السعودية في القطاعات الإدارية

أصدر البنك المركزي السعودي، يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، قرارًا يقضي بمنع تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية بالشركات المالية، باستثناء ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة وبموافقة رسمية.

وجاء القرار في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المالية، وضمان توافر الكفاءات السعودية المؤهلة في المناصب القيادية والرقابية، وأوضح البنك المركزي أن القرار يشمل جميع الإدارات الرقابية في الشركات المالية، بما في ذلك الإدارات المالية، والإدارات القانونية، والإدارات المخاطر، والإدارات الداخلية.

شروط تطبيق القرار

ويشترط القرار على الشركات المالية تقديم ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة المطلوب شغلها من قبل غير السعودي، وذلك من خلال تقديم تقارير تفيد بعدم وجود سعوديين حاصلين على المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة.

وفي حالة عدم توافر مواطنين سعوديين لشغل الوظيفة، فيجب على الشركات المالية الحصول على موافقة رسمية من البنك المركزي قبل تعيين غير السعودي.

ويأتي القرار في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي السعودي لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المالية، وضمان توافر الكفاءات السعودية المؤهلة في المناصب القيادية والرقابية.

الآثار المتوقعة للقرار البنك المركزي السعودي

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى عدد من الآثار منها:

زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع المالية، تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المالية، تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين السعوديين.