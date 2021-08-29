عاجل| بيان هام من التعليم بشأن عدم احتساب الغياب للطلاب غير مكتملي التحصين في تلك المدة

أكد المتحدث الرسمي للتعليم العام في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية حرص الوزارة على انتظام لعملية التعليمية لجميع الأبناء من الطلاب والطالبات، وذلك حفاظاً على سلامتهم وجميع أسرهم وكذلك جميع أفراد المجتمع السعودي من مواطنين ووافدين على أراضي المملكة، موضحاً على وجود استمرار تعاون بين وزارتي التعليم والصحة من اجل تحقيق عودة آمنة إلى المقاعد الدراسة الحضورية بالمملكة العربية السعودية.

بيان من التعليم بشأن الطلاب غير مكتملي التحصين

وأضاف المتحدث من خلال بيان هام أنه قد تقرر تأجيل احتساب الغياب لجميع الطلبة غير مكتملي التحصين من الجامعات والتدريب المهني والتقني في الأسبوعين الأولين وكذلك جميع طلاب التعليم العام ممن هم في سن 12 عاماً فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين أيضاً، وذلك من أجل تمكين هؤلاء الطلبة في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا خلال الفترة القليلة الماضية حرصاً على صحتهم وحياتهم وعدم انتشار الفيروس بين الطلاب وأولياء الأمور وأسرهم خلال الفترة القادمة في المملكة.

وناشد متحدث وزارة التعليم جميع الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعيتن خلال الفترة القليلة القادمة وقبل انتهاء مهلة الأسبوعين، من أجل تحقيق عودة حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ومن أجل الوصول إلى مناعة مجتمعية والعودة لحياة طبيعية خوفاً من انتشار الفيروس من جديد بين المواطنين والوافدين بالمملكة.

والجدير بالذكر أن المدارس قد فتحت أبوابها اليوم أمام الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية مع بداية عام دراسي جديد، حيث أنها تقلت الطلاب بالورود وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.