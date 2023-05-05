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تحرك عاجل من التعليم بشأن فيديو ضرب معلم لطالبه بالمرحلة الابتدائية

أحمد مرسي

تداول عدد من موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لمعلم يعتدي على طالبه بشكل مبرح، مما أثار حالة من الجدل والغضب بين العديد من أولياء الأمور والطلاب، ومطالبين بضرورة التحقيق في الواقعة، ولا سيما أن الطالب بإحدى مدارس التعليم الابتدائية بمحافظة سيهات بالمملكة العربية السعودية.

تحرك عاجل من التعليم بشأن فيديو ضرب معلم لطالبه بالمرحلة الابتدائية

تعليم الشرقية تحقق في الواقعة

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أعلنت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أمس الخميس أنها قد فتحت تحقيقاً موسعاً في حادثة ضرب المعلم لطالبه في إحدى المدارس الابتدائية التابعة لها بمحافظة سيهات، وسوف نوافيكم بالتفاصيل فور الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة القادمة.

تحرك عاجل من التعليم بشأن فيديو ضرب معلم لطالبه بالمرحلة الابتدائية

من جانبه قال الأستاذ “سعيد الباحص” متحدث التعليم بالمنطقة الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من أجل مباشرة التحقيق في تلك الواقعة، والتعرف على جميع تفاصيلها، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراء النظامي في مثل تلك الحالات التي يعاقب عليها القانون ولائحة التعليم.

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زميل الطالب يكشف السبب

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، قد تداولت مقطع فيديو لضرب معلم لطالبة بشكل مبرح، حي أشار أحد زملاء الطالب أن المعلم قد غضب نتيجة حديث الطالب مع زميله أثناء الحصة، وعلى الفور بادر بمعاقبته.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

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