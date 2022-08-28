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 التعليم والتدريب تعلن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للرجال و النساء

محمد رمضان

بدأت هيئة تقويم التعليم و التدريب في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد 28 أغسطس في السماح للمواطنين الراغبين في التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال، و كشفت الهيئة عن موعد بدء التسجيل في الاختبار العام التربوي و التخصصي للنساء، كما حددت الهيئة موعد الاختبارات التربوية للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية .

 التعليم والتدريب تعلن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للرجال و النساء

 الاختبار العام و التربوي والتخصصي للنساء

أعلنت هيئة تقويم التعليم و التدريب موعد الاختبار العام و التربوي والتخصصي للنساء وهو يوم 5 سبتمبر 2022، مؤكدة أنه للحصول على الرخصة المهنية يجب اجتياز اختبارات الرخص المهنية، كما لفتت الهيئة إلى ان الاختبارات تتكون من جزئين، وهم كالتالي :

  • الجزء الأول : الاختبار التربوي العام و هو خاص بجميع المعلمين
  • الجزء الثاني ك اختبار تخصصي خاص بمفاهيم التخصص و بنيته
 التعليم والتدريب تعلن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للرجال و النساء
التعليم والتدريب تعلن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للرجال و النساء

مواعيد الاختبار العام و التربوي والتخصصي

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية للوظائف التعليمية متاحة للمتقدمين ممن اجتازوا الاختبار التخصصي و الاختبار التربوي، وقد مر ما يزيد عن عام على إعلان نتيجة اختبارهم الاحدث، وموضحة أن التخصصات المعتمدة الآن بالهيئة هى 38 تخصص، و كشفت هيئة تقويم التعليم و التدريب مواعيد الاختبار العام و التربوي والتخصصي، وهي كالتالي:

  • الاختبار التربوي العام 17/4/1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م، إلى 20/4/1444 هـ الموافق 14 نوفمبر 2022
  • الاختبار التخصصي 28/6/1444 الموافق 21 يناير 2023 إلى 3/7/1444 الموافق 25 يناير 2023

هيئة تقويم التعليم و التدريب

تعد هيئة تقويم التعليم و التدريب في المملكة العربية السعودية هيئة حكومية سعودية لها شخصية اعتبارية مستقلة إداريا و ماليا، وهى الجهة التنظيمية التي تقوم على عمليات تقويم التعليم الحكومي و الأهلي بالمملكة و هي ترتبط بصورة مباشرة بالأعلى للتعليم في مهامه واختصاصه.

محمد رمضان

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


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تعليق 1
  1. عبد العزيز بكيري يقول

    بكيري عبد العزيز بجاية الجزائر رقم الهاتف 00213657832359 السلام و عليكم تحية الطيبة اخواني محترام م ب س الحلم مصطفي الاغ انشاء الله لي نشري منزل 7 اولاد شكر لكم اخواني محترام

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