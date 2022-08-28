 التعليم والتدريب تعلن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للرجال و النساء

بدأت هيئة تقويم التعليم و التدريب في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد 28 أغسطس في السماح للمواطنين الراغبين في التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال، و كشفت الهيئة عن موعد بدء التسجيل في الاختبار العام التربوي و التخصصي للنساء، كما حددت الهيئة موعد الاختبارات التربوية للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية .

الاختبار العام و التربوي والتخصصي للنساء

أعلنت هيئة تقويم التعليم و التدريب موعد الاختبار العام و التربوي والتخصصي للنساء وهو يوم 5 سبتمبر 2022، مؤكدة أنه للحصول على الرخصة المهنية يجب اجتياز اختبارات الرخص المهنية، كما لفتت الهيئة إلى ان الاختبارات تتكون من جزئين، وهم كالتالي :

الجزء الأول : الاختبار التربوي العام و هو خاص بجميع المعلمين

الجزء الثاني ك اختبار تخصصي خاص بمفاهيم التخصص و بنيته

مواعيد الاختبار العام و التربوي والتخصصي

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية للوظائف التعليمية متاحة للمتقدمين ممن اجتازوا الاختبار التخصصي و الاختبار التربوي، وقد مر ما يزيد عن عام على إعلان نتيجة اختبارهم الاحدث، وموضحة أن التخصصات المعتمدة الآن بالهيئة هى 38 تخصص، و كشفت هيئة تقويم التعليم و التدريب مواعيد الاختبار العام و التربوي والتخصصي، وهي كالتالي:

الاختبار التربوي العام 17/4/1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م، إلى 20/4/1444 هـ الموافق 14 نوفمبر 2022

الاختبار التخصصي 28/6/1444 الموافق 21 يناير 2023 إلى 3/7/1444 الموافق 25 يناير 2023

هيئة تقويم التعليم و التدريب

تعد هيئة تقويم التعليم و التدريب في المملكة العربية السعودية هيئة حكومية سعودية لها شخصية اعتبارية مستقلة إداريا و ماليا، وهى الجهة التنظيمية التي تقوم على عمليات تقويم التعليم الحكومي و الأهلي بالمملكة و هي ترتبط بصورة مباشرة بالأعلى للتعليم في مهامه واختصاصه.