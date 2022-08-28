التعليم والتدريب تعلن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للرجال و النساء
بدأت هيئة تقويم التعليم و التدريب في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد 28 أغسطس في السماح للمواطنين الراغبين في التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال، و كشفت الهيئة عن موعد بدء التسجيل في الاختبار العام التربوي و التخصصي للنساء، كما حددت الهيئة موعد الاختبارات التربوية للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية .
الاختبار العام و التربوي والتخصصي للنساء
أعلنت هيئة تقويم التعليم و التدريب موعد الاختبار العام و التربوي والتخصصي للنساء وهو يوم 5 سبتمبر 2022، مؤكدة أنه للحصول على الرخصة المهنية يجب اجتياز اختبارات الرخص المهنية، كما لفتت الهيئة إلى ان الاختبارات تتكون من جزئين، وهم كالتالي :
- الجزء الأول : الاختبار التربوي العام و هو خاص بجميع المعلمين
- الجزء الثاني ك اختبار تخصصي خاص بمفاهيم التخصص و بنيته
مواعيد الاختبار العام و التربوي والتخصصي
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية للوظائف التعليمية متاحة للمتقدمين ممن اجتازوا الاختبار التخصصي و الاختبار التربوي، وقد مر ما يزيد عن عام على إعلان نتيجة اختبارهم الاحدث، وموضحة أن التخصصات المعتمدة الآن بالهيئة هى 38 تخصص، و كشفت هيئة تقويم التعليم و التدريب مواعيد الاختبار العام و التربوي والتخصصي، وهي كالتالي:
- الاختبار التربوي العام 17/4/1444 هـ الموافق 11 نوفمبر 2022 م، إلى 20/4/1444 هـ الموافق 14 نوفمبر 2022
- الاختبار التخصصي 28/6/1444 الموافق 21 يناير 2023 إلى 3/7/1444 الموافق 25 يناير 2023
هيئة تقويم التعليم و التدريب
تعد هيئة تقويم التعليم و التدريب في المملكة العربية السعودية هيئة حكومية سعودية لها شخصية اعتبارية مستقلة إداريا و ماليا، وهى الجهة التنظيمية التي تقوم على عمليات تقويم التعليم الحكومي و الأهلي بالمملكة و هي ترتبط بصورة مباشرة بالأعلى للتعليم في مهامه واختصاصه.
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