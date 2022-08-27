أوضحت وزارة التعليم الدور الذي سوف تقوم به منصة مدرستي خلال العام الدراسي الجديد 1444، وذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، وذلك خلال التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات الماضية، استعداداً للعام الدراسي الجديد في المملكة والذي سوف يبدأ فعلياً خلال ساعات قليلة في الساعات الأولي من صباح الأحد الموافق 28 أغسطس 2022.

التعليم توضح دور منصة مدرستي في العام الدراسي الجديد 1444:-

حيث أشارت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة ابتسام الشهري بأن منصة مدرستي لا يمكن بأي حال من الأحوال توقفها عن العمل، فقد أصبحت منصة مدرستي له دور كبير في تطوير العملية التعليمية في المملكة، وأصبحت رافد هام من روافد العملية التعليمية في المملكة.

وأضافت الشهري بأن منصة مدرستي سوف يكون لها دور كبير في العام الدراسي الجديد، كما كانت في الأعوام الماضية أثناء جائحة كورونا المستجد، حيث أنها سوف تقوم بالآتي خلال العام الدراسي الجديد:-

منصة مدرستي سوف تبقي مرجعاً رئيسياً للجميع.

سوف تستمر وزارة التعليم في تطويرها وإثرائها بالمزيد من أنماط التعلم المختلفة مثل البرنامج المدمج لمسارات التخصصية في المرحلة الثانوية، حيث أن ذلك سوف يمكن الطلاب في تلك المرحلة من دراسة تخصصين في ذات الوقت.

كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية؟

يمكن لجميع الطلبة والطالبات في كل الصفوف الدراسية تسجيل الدخول على منصة مدرستي وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

يتم الدخول على منصة مدرستي ثم يتم كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم النقر على رسالة أنا لست روبوت ثم النقر على تسجيل دخول.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي؟

يتم الدخول على منصة مدرستي.

يتم النقر على تسجيل جديد برقم الهوية أو الإقامة ثم كتابة رقم الهاتف الجوال.

يتم كتابة رمز التحقق وتعبئة البيانات المطلوبة.

وقد استعدت وزارة التعليم في المملكة لبدء العام الدراسي الجديد، حيث وضعت التقويم الدراسي 1444 والمتضمن كافة الإجازات ومواعيد الفصول الدراسية الثلاثة من حيث بداية ونهاية كل فصل دراسي، وعدد الأسابيع الخاصة بكل فصل دراسي وكل التفاصيل التي تهم الطلبة والمعلمين.