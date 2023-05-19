التعليم في السُّعُودية يصدر تعميماً بالسماح للمعلمات بالتدريس من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائي

أصدرت وزارة التعليم في السُّعُودية تعميماً لكافة الإدارات في المناطق بالسماح لكافة المعلمات بتدريس الطلاب من كلا الجنسيين ابتداء من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية، ويأتي تلك رغبة في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بكل سهولة وضمان الاستقرار النفسي وتعزيز دور القطاع الخاص، من اجل تحقيق معايير الجودة في تقديم كافة الخِدْمَات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية في المملكة.

السماح للمعلمات بالتدريس من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائي

أصدر وزير التعليم السعودي يُوسُف البنيان بدولة المملكة العربية السُّعُودية قرار يسمح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبا في رياض الأطفال حتى المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس، وعليه اعتمدوا العمل بالآتي :-

أولًا: السماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية.

ثانيًا: “يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للعمل بموجبه، ويلغى ما يتعارض معه من تنظيمات بهذا الشأن”.

يذكر أن السماح للمعلمات كان بتدريس الطالبات والطلاب في الصفوف الابتدائية الدنيا حتى الصف الثالث فقط، في حيث يأتي هذا القرار بالسماح للمعلمات في المملكة بتدريس المرحلة الابتدائية بشكل كامل.