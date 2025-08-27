التعليم: غياب الطلاب شكل من أشكال الإيذاء التربوي

أكدت وزارة التعليم السعودية على أهمية حضور الطلاب المنتظم مشيرة إلى أن غياب الطالب أو انقطاعه عن الدراسة لا يعد مجرد فقدان للمواد التعليمية؛ بل يعتبر شكلاً من أشكال الإيذاء النفسي والتربوي، وأوضحت الوزارة أن التغيب المتكرر ينعكس سلبًا على التحصيل الأكاديمي والعلاقات الاجتماعية للطالب وقد يؤدي إلى صعوبات في تطوير مهاراته ومعارفه الأساسية مما يحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الطلاب ومتابعتهم المستمرة.

تحذيرات من غياب الطلاب

أكدت وزارة التعليم أن انقطاع الطالب عن التعليم سواء كان بشكل متقطع أو مستمر يعد نوعًا من الإيذاء أو الإهمال؛ لما له من تأثير سلبي على التحصيل الأكاديمي والنمو النفسي والاجتماعي للطالب، كما شددت الوزارة على ضرورة التواصل الفوري مع ولي الأمر للاستفسار عن سبب الانقطاع واتباع الإجراءات النظامية المعتمدة وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل لضمان سلامة الطالب ومتابعته بشكل فعال.

أوضحت الوزارة ضمن قواعد السلوك والمواظبة أن أحكام الحضور والغياب تطبق على جميع طلبة المراحل الدراسية سواء في مدارس التعليم العام الحكومي والخاص أو مدارس التعليم المستمر أو المدارس السعودية بالخارج سواء كان الحضور حضوريًا أو إلكترونيًا، وأكدت على ضرورة إخطار ولي أمر الطالب الغائب يوميًا من قِبل إدارة المدرسة في نفس اليوم باستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية مع توثيق الغياب في سجلات المدرسة ونظام نور المعتمد.

كما أشارت الوزارة إلى أن إدارة المدرسة ولجنة التوجيه الطلابي مسؤولتان عن متابعة حالات الغياب واتخاذ الإجراءات التربوية والإرشادية المناسبة مع الطلاب متعددي الغياب؛ لضمان إعادة دمجهم في العملية التعليمية والحفاظ على انتظامهم واستقرارهم الدراسي.

ضوابط الغياب والمواظبة بالمدارس

أوضحت وزارة التعليم أن الموجه الطلابي لا يشارك في اتخاذ قرارات الحرمان أو حسم الدرجات على الطالب المتغيب دون عذر حفاظًا على نزاهة الإجراءات ومصداقيتها، كما أكدت الوزارة على ضرورة المحافظة على سرية أعذار الغياب وتوثيق أي رفض للتعهد في حال امتنع الطالب المتغيب أو ولي أمره عن التوقيع؛ لضمان شفافية التعامل مع حالات الغياب المختلفة.

كذلك شددت الوزارة على أن تقديم عذر مقبول في الوقت المحدد لا يؤثر على درجة المواظبة مع إلزام الطالب باستكمال خطة التعلم الأسبوعية والفصلية سواء كان الغياب بعذر أو دون عذر، كما يتم استثناء الطلاب الذين تعرضوا للإيذاء أو الإهمال من بعض الإجراءات المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة إذا كان تنفيذها قد يشكل خطرًا على سلامتهم النفسية أو الجسدية.