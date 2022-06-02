“التعليم” تُعلن موعد اختبار نافس 1443 للابتدائي والمتوسط “الاختبارات الوطنية”

بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 نجد أن الحكومة السعودية دائماً ما تسعى جاهدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ونجد ذلك ملحوظاً من خلال كافة القرارات التي تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالكشف عنها، ففي الفترات الأخيرة تم إجراء العديد من عمليات التطوير التعليمية والتصريح بإطلاق المزيد من الخدمات والمِنصات الإلكترونية لضمان سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل، وفي الأخير نجد أن وزارة التعليم تُعلن موعد اختبار نافس للابتدائي والمتوسط 1443، وفيما يلي سوف نُجيب على سؤال “متى الاختبارات الوطنية”.

متى الاختبارات الوطنية 1443 في السعودية؟

اليوم الخميس 3 ذي القعدة 1443 هـ المُوافق 2 يونيو 2022 مـ قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على موعد الاختبارات الوطنية للابتدائي والمتوسط “اختبارات نافس”، ومن جِهة أخرى أشارت إلى كافة الإدارات التعليمية بجميع المُحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية بضرورة إجراء تلك الاختبارات للصفوف الدراسية المُستهدفة.

كم باقي على اختبارات نافس للابتدائي والمتوسط 1443 – 2022؟

من جانبها أيضاً أوضحت “التعليم” بضرورة تطبيق تلك الاختبارات على طُلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسط، وسوف:

تبدأ الاختبارات الوطنية نافس 1443 من يوم الأحد القادم 6 ذي القعدة 1443 هـ المُوافق 5 يونيو 2022 مـ.

اختبارات نافس للابتدائي والمتوسط سوف تستمر لُمدة 8 أيام.

تنتهي الاختبارات الوطنية نافس للابتدائي والمتوسط يوم الاثنين 14 ذي القعدة 1443 هـ المُوافق 13 يونيو 2022 مـ.

يتم تطبيق اختبارات نافس على طُلاب وطالبات:

الصف الثالث الابتدائي. الصف السادس الابتدائي. الصف الثالث المتوسط.

نماذج اختبارات نافس 1443

قُبيل الإعلان عن موعد اختبارات نافس للصف الثالث المتوسط والصفوف الابتدائي لدى الطُلاب والطالبات في الصفوف المذكورة رغبة في التعرف على نموذج اختبار نافس 1443، وسوف نُوضح لكم النموذج أدناه: