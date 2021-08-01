التعليم تُعلن آلية الحضور خلال العام الدراسي القادم لكل مرحلة

ينتظر الآلاف من الطلاب هم وزويهم معرفة آلية الحضور خلال العام الدراسي القادم بالمملكة العربية السعودية، واليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قرار الوزارة بأن الدراسة ستكون حضورية خلال العام القادم لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لجميع الطلاب الذي حصوا على جرعتين من اللقاح.

الدراسة حضورية لمن حصل على جرعتي اللقاح

وأضافت الشهري، أما بخصوص المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال فلن يتم عودتهم للدراسة إلا بعد وصول المجتمع إلى ما يعرف بالحصانة المجتمعة، والتي تعني أن يصل عدد من تلقى جرعتي التطعيم إلى 70% من عدد السكان، أو تاريخ 30 / 10 /2021 أيهما اقرب.

كانت السعودية قد فعلت خلال العام الماضي الدراسة عن بعد كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم مع بداية عام 2020.