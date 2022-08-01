التعليم تفتح أبوابها للتقديم على 11547 وظيفة تعليمية عبر جدارة.. اعرف المتطلبات والتخصصات

فتحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أبوابها من أجل استقبال طلبات التقديم على 11547 وظيفة تعليمية والتي أعلنها الأسبوع الماضي، أوضحت وزارة التعليم أن نظام التعاقد الرسمي يكون على رتبة معلم ممارس للعام الدراسي 1444 هجرية، ويبحث العديد من المواطنين عن فرص عمل تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة وتلبي طموحات المواطنين إليكم مواعيد التقديم في وظائف وزارة التعليم، ومتطلبات التقديم من خلال التالي.

موعد فتح باب التقديم في وظائف وزارة التعليم

وكشفت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم في الوظائف الشاغرة بداية من الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9 صباحًا، وتستمر الوزارة في استقبال طلبات الوظائف الخالية حتى 9 / 1 / 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحًا من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني عبر منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة التعليم

وكشفت وزارة التعليم السعودية التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة من خلال التالي.

تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية.

إضافة إلى تخصص إدارة الأعمال، المهارات الرقمية.

إضافة إلى تخصص الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

ولفتت وزارة التعليم في السعودية أن الوظائف الشاغرة أتت من أجل سد الاحتياج الوظيفي لما تم في مشاريع التطوير والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة، وذلك في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة والتخصصية في العام الدراسي المقبل.

شروط التقديم في وظائف وزارة التعليم

وكشفت وزارة التعليم شروط ومتطلبات التقديم على الوظائف التعليمية من خلال التالي.