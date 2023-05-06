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التعليم تعلن رابط وآلية التسجيل الجديدة لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445

أحمد أشرف السيد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن ألية التسجيل الجديدة،  للطلاب الملحقين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445، حيث من المقرر أن تفتح وزارة التعليم اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 19 شوال وحتى 28 من ذات الشهر، باب التسجيل للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، حيث من المتوقع أن يستفيد من آلية التسجيل والقبول الجديدة  أكثر من 450 ألف طالب وطالبة في 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية.

آلية التسجيل الجديدة للصف الأول الابتدائي 1445

رابط تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية لعام 1445 :-

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يبدأ السادة أولياء الأمور بتسجيل الطلبة والطالبات المستجدين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في نحو 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 19 شوال 1444 الموافق 7 مايو 2023، حيث يمكن تسجيل الطلاب عبر إتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445.
  • يتم النقر على زر أبدأ رحلتك كما هو موضح بالشكل التالي:-

التعليم تعلن رابط وآلية التسجيل الجديدة لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 1 6/5/2023 - 12:16 ص

  • يتم تحويلك لنفاذة أخرى وهى نافذة النفاذ الوطني الموحد يتم كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم الضغط على تسجيل الدخول.
  • يتم إتباع كافة الخطوات المطلوبة للتسجيل.

التعليم تعلن رابط وآلية التسجيل الجديدة لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 2 6/5/2023 - 12:16 ص

متحدثة التعليم  تكشف عن آلية التسجيل الجديدة للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1445:-

كشفت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في المملكة عن آلية التسجيل الجديدة للطلاب، حيث أشارت إلى أنها تعتمد على المفاضلة من خلال تطبيق المعايير المناسبة، بما سيوفر فرصة عادلة بين جميع الطلاب، حيث سيتم تحويل عدد من المعايير إلى نقاط، يتم عليها المفاضلة بين الطلاب المسجلين.

التعليم تعلن رابط وآلية التسجيل الجديدة لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 3 6/5/2023 - 12:16 ص

وأشارت الشهري إلى أن معايير المفاضلة بين الطلاب هي كالتالي:-

  • معيار الجنسية.
  • المسافة بين السكن المسجل والمدرسة المختارة.
  • وجود قريب من الدرجة الأولى بالمدرسة..
  • إلغاء أسبقية التسجيل الإلكتروني كما كان في السابق.
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أحمد أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي

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