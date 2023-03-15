التعليم تحدد عدد ساعات العمل في رمضان وبداية عطلة عيد الفطر المبارك 2023

أعلنت وزارة التعليم عن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، والذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، حيث أنه وفقاً لما أعلن عنه مركز الفلك الدولي، فإن أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 سوف يوافق يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، غير أن ذلك الموعد مرهون بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، ونظراً لقرب حلول شهر رمضان فقد أصدرت وزارة التعليم تعليمات بشأن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

التعليم تحدد عدد ساعات العمل في رمضان وإتاحة تغييرها بما لا يتجاوز ساعتين:-

وفقاً لما صدر عن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، فإن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك 2023 هي خمس ساعات، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً، مؤكدة على ضرورة الالتزام بهذا الموعد مع إتاحة فرصة تغيير أوقات بدء الدوام بما لا يتجاوز مدة الساعتين، وذلك وفقا ًلاحتياجات العمل مع مراعاة الازدحام أثناء ساعة الذروة.

وفي ذات السياق فقد أصدر وزير التعليم يوسف البنيان توجيهاته لجميع مدير التعليم والقطاعات التابعة للوزارة مؤكداً فيها على ضرورة أن تلتزم جميع الجهات التابعة للوزارة بعمل إعلان داخلي يتضمن عدد ساعات العمل وموعد بدء الدوام وموعد نهاية أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمدة كافية لا تتجاوز يوم الأحد المقبل الموافق 19 مارس 2023.

موعد عطلة عيد الفطر المبارك 2023:-

تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك بالنسبة للمدارس في المملكة بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 رمضان 1444 الموافق 13 أبريل 2023، على أن يعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، الموافق 6 شوال 1444هـ.