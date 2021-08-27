عاجل| التعليم تحدد زمن الحصص الدراسية لجميع المراحل والآلية الجديدة

بعد عامين من الدراسة عن بُعد على إثر انتشار وباء كورونا المستجد، تعود الدراسة مجددًا للحضور الفعلي في جميع المدارس السعودية، اعتبارًا من الأحد الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2021، على أن يكون الحضور الفعلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما تتواصل الدراسة عبر منصتي مدرستي وروضتي للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، في الوقت الذي حددت فيه وزارة التعليم زمن الحصص الدراسية في مراحل التعليم العام الثلاث مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443.

التعليم تحدد زمن الحصص الدراسية

ووفقًا لما أوضجته وزارة التعليم السعودية، سيكون زمن الحصص الدراسية كالآتي:

المرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية زمن الحصة في المدارس الابتدائية التي ستكون فيها الدراسة عن بُعد لمدة تقارب الشهرين “28 دقيقة.

مراعاة الفرق بين الحصص دقيقة واحدة فقط ومدة وقت الصلاة 8 دقائق. زمن الحصة 45 دقيقة وفترة استراحة في وسط اليوم الدراسي مدتها 15 دقيقة ووقت صلاة الظهر 10 دقائق. زمن الحصة 50 دقيقة وزمن الاستراحة 15 دقيقة ووقت صلاة الظهر 10 دقائق.

رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati 1443 لولي الأمر والطالب الجديد

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ومن ناحية أخرى، شددت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بالتوقيت الزمني، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال فترة الاستراحة، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الإشراف اليومي على الطلاب من قبل الهيئتين الإدارية والتعليمية، مع مراعاة تقسيم الطلبة إلى مجموعتين للحضور بالتناوب، ومراعاة التباعد الاجتماعي والحصول على جرعتي لقاح كورونا.