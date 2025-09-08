التعليم السعودي تفرض ضوابط صارمة على عمليات التصحيح وتمنع استخدام التكنولوجيا لحماية النتائج

أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد آلية دقيقة وصارمة لتصحيح اختبارات الطلاب خلال العام الدراسي الحالي في خطوة تهدف إلى ضمان النزاهة والدقة في تقييم مستويات الطلاب، كما شملت التعليمات الجديدة منع استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة أثناء عملية التصحيح؛ للتأكد من شفافية الإجراءات وحماية الحقوق الأكاديمية للجميع، مع وضع ضوابط وإجراءات تشغيلية دقيقة تضمن سير العمل بشكل منظم ومنصف لجميع المراحل الدراسية.

تصحيح الاختبارات النهائية

أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد آلية شاملة ومتعددة المراحل لتصحيح ومراجعة أوراق الإجابة للاختبارات النهائية للعام الدراسي 1447 هـ؛ بهدف رفع مستوى الدقة وضمان العدالة في رصد الدرجات والحفاظ على حقوق جميع الطلاب، كما تأتي هذه الإجراءات ضمن “دليل الاختبارات” وتشمل جميع خطوات التصحيح والمراجعة داخل أسوار المدرسة مع إمكانية استخدام التصحيح الآلي وفق معايير أمنية وتقنية صارمة لضمان سرية النتائج وسلامتها.

طرق معتمدة لتصحيح امتحانات الطلاب

منحت الوزارة مديري المدارس المرونة في اختيار إحدى آليتين لتصحيح أوراق الإجابة: