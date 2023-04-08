“التعليم السعودي” تعلن موعد تسجيل حركة النقل الخارجي ١٤٤٤ في نظام نور للمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد إجراءات تسجيل حركة النقل الخارجي ١٤٤٤ في نظام نور للمعلمين والمعلمات، كما أوضحت الوزارة خطوات التقديم التي تتم بطريقة إلكترونية عن طريق نظام نور الإلكتروني، حيث تحرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة إلى المعلمين والمعلمات لذلك تقوم بإتاحة التقديم على النقل الخارجي، ويتم القبول بناء على مجموعة من الشروط بهدف تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

موعد تقديم حركة النقل الخارجي ١٤٤٤

أعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التقديم خلال يوم ١٨/٠٩/١٤٤٤ هجريا وسوف يستمر التقديم حتى حلول يوم ٠٧/١٠/١٤٤٤ هجريا، على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر نظام نور الإلكتروني خلال يوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ هجريا.

الجدير ذكره أن وزارة التعليم أكدت على توافر خاصية تقديم طلبات اعتراض على النتائج و سوف يتم فتح باب الاعتراضات خلال اليوم ٠١/١١/١٤٤٤ و تستمر الوزارة في تلقي الطلبات حتى يوم ٠٥/١١/١٤٤٤، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل نهائي خلال يوم ٠٨/١١/١٤٤٤.

رابط نظام نور تسجيل النقل الخارجي

يتم التقديم على حركة النقل الخارجي بطريقة إلكترونية بسيطة بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة به.

ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات شؤون المعلمين، من ثم الدخول على أيقونة رغبات النقل الخارجي.

ثم النقر على زر العرض وسيتم عرض كافة الأماكن المتاحة.

القيام بإضافة الرغبات بناء على رغبة المستخدم.

ثم الضغط على زر الحفظ.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض على نتائج النقل الخارجي

يتم الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي من خلال تسجيل الدخول عبر نظام نور، والقيام باختيار الخانة الخاصة بتحديد حركة النقل ثم الضغط على زر عرض النتائج و سيتم إظهار كافة التفاصيل المطلوبة.