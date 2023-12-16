التعليم السعودية تُعلن البدء بتطبيق نظام “حضوري” الأحد المقبل بالإدارات التعليمية

من المقرر بدء عدة إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام “حضوري” الإلكتروني اعتبارًا من يوم الأحد القادم، لتسجيل حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم الخاصة بها.

شعار تطبيق حضوري _ منصة إكس

تطبيق حضوري

يُعَدُّ تطبيق “حضوري” منصة إلكترونية تستفيد من أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والسمات الحيوية لتتبع ساعات العمل لدى الموظفين، فعند الدخول الأول إلى التطبيق؛ سيُطلب من المستخدم تعبئة بيانات تسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال السمات الحيوية مثل بصمة الوجه والصوت والإصبع.

كما يتيح التطبيق أيضًا إمكانية طلب استئذان جديد ومتابعة الطلبات السابقة، فبمجرد النقر على الطلبات السابقة؛ تظهر أمامك جميع الطلبات السابقة بحالتها سواء كانت مقبولة أو مرفوضة أو “تحت الإجراء”، وفي حالة عدم ربط الحساب بموقع فعَّال أو في حال كان الموظف خارج نطاق موقع عمله الفعلي؛ ستظهر رسالة تفيد بأن “الموظف غير متواجد في الموقع الصحيح للتحضير”.

من الجدير بالذكر أن النظام الجديد يتم تشغيله من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات والإنترنت والسمات الحيوية (مثل بصمة الوجه والصوت والإصبع) لرصد ساعات عمل الموظفين، ويمكنك تحميل التطبيق للهواتف الأندرويد من هنا وللهواتف الآيفون من هنا.