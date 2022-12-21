التعليم السعودية تعلن تعليق الدراسة غدًا في هذه المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية| تفاصيل

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تعليق الدراسة غدًا، في مكاتب تعليم ومدارس مكة وبحرة والكامل والجموم، وأوضحت إدارة تعليم مكة المكرمة بأن السبب وراء هذا القرار هو سوء الأحوال الجوية، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتبت إدارة تعليم جدة “أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.

تعليق الدراسة غدًا في هذه المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية

وأوضحت إدارة تعليم جدة بأن الدوام الدراسي غدًا الخميس يكون عن بعد، من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، وذلك لكافة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق، أهالي منطقة مكة المكرمة من وجود فرص لتساقط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 مساء يوم غدًا الخميس، وذلك طبقًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص .

وسيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.#تعليم_جده pic.twitter.com/sSjYDXIvsQ — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) December 21, 2022

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها اليوم، بأنه يتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة غدًا الخميس على منطقة مكة المكرمة تشمل “العاصمة المقدسة، وبحرة، والكامل، والجموم، وخليص، وجدة، ورابغ”.

ووفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد بشأن توقعات حالة الطقس لهذا اليوم، فيوجد فرص لتساقط أمطار رعدية مصحوبة بنشاط رياح، مما يعيق الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة، وتشهد أجزاء من منطقتي عسير وجازان وأجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية تشهد سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة، قد تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وتوقع المركز تكون ضباب خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.