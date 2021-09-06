التعليم السعودية تتخذ 7 قرارات هامة بشأن اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية

أصدرت وزارة التعليم السعودية مجموعة من التعليمات والقرارات الهامة بشأن اليوم الوطني السعودي رقم 91 للعام الجار 1443، والذي يوافق يوم 16- 2 من العام الهجري الجاري، و23 سبتمبر لعام 2021، وجاءت قرارات التعليم كالتالي.

اليوم الوطني السعودي رقم 91 وقرارات التعليم بهذا الشأن

1- إبراز دور الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان في لم الشمل وتوحيد الكيان.

2- التأكيد على الإعتزاز بالدين والإنتماء للوطن والولاء للملك.

3- تنفيذ الإحتفال بـ اليوم الوطني السعودي رقم 91 وفق ما تقرره هيئة الترفيه العامة.

4- قيام جميع المدارس بتنفيذ فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للملكة العربية السعودية.

5- الإحتفال في المدارس باليوم الوطني يكون عن بُعد للمرحلة الإبتدائيه، والإحتفال حضوري للمرحلة الثانوية والمتوسطة.

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6- اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية للطلاب الذي تلقوا الجرعتين خلال الإحتفال ووفق التوجيهات التي ستصدر حينها.

7- توثيق جميع الفعاليات التي تتم في المدارس، ورفع التقارير النهائية للإدارة الخاصة بالنشاط الطلابي.