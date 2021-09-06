التعليم السعودية تتخذ 7 قرارات هامة بشأن اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية

بواسطة إسلام عوض

أصدرت وزارة التعليم السعودية مجموعة من التعليمات والقرارات الهامة بشأن اليوم الوطني السعودي رقم 91 للعام الجار 1443، والذي يوافق يوم 16- 2 من العام الهجري الجاري، و23 سبتمبر لعام 2021، وجاءت قرارات التعليم كالتالي.

اليوم الوطني السعودي رقم 91 وقرارات التعليم بهذا الشأن

اليوم الوطني السعودي رقم 91 وقرارات التعليم بهذا الشأن

التعليم السعودية تتخذ 7 قرارات هامة بشأن اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية 1 6/9/2021 - 8:03 ص

1- إبراز دور الملك عبد العزيز بن عبد الرحمان في لم الشمل وتوحيد الكيان.

2- التأكيد على الإعتزاز بالدين والإنتماء للوطن والولاء للملك.

3- تنفيذ الإحتفال بـ اليوم الوطني السعودي رقم 91 وفق ما تقرره هيئة الترفيه العامة.

التعليم السعودية تتخذ 7 قرارات هامة بشأن اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية 2 6/9/2021 - 8:03 ص

4- قيام جميع المدارس بتنفيذ فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للملكة العربية السعودية.

5- الإحتفال في المدارس باليوم الوطني يكون عن بُعد للمرحلة الإبتدائيه، والإحتفال حضوري للمرحلة الثانوية والمتوسطة.

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6- اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية للطلاب الذي تلقوا الجرعتين خلال الإحتفال ووفق التوجيهات التي ستصدر حينها.

7- توثيق جميع الفعاليات التي تتم في المدارس، ورفع التقارير النهائية للإدارة الخاصة بالنشاط الطلابي.

التعليم السعودية تتخذ 7 قرارات هامة بشأن اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية 3 6/9/2021 - 8:03 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.