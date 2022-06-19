رسميًا التعديلات الجديدة لنظامي التقاعد المدني والعسكري| وضوابط مكافأة الـ 14%

بعد أيام من إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي، نشرت جريدة أم القرى بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظاميْ التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حسب ما تم الاتفاق عليه وتم التعديل عليه، ليتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات

وجاء في تعديلات نظام التقاعد المدني، أنه في حالة إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في الحصول على المعاش، تُصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته،ما يعني أنه سيتم الحصول على مكافأة عوضًا عن عدم الوصول للمدة المحددة بالقانون، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، فيتم احتساب المكافأة بنسبة 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته، مع اشتراط وصوله الشخص لسن التقاعد 60 سنة أو الوفاة.

كما نصت التعديلات أيضًا على أنه في حالة انتهاء خدمة الموظف دون بلوغ ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت 10 سنوات على الأقل، وبلغ سن الـ 60 فيستحق معاشًا كاملاًا، أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من 5 سنوات وبلغ سن الـ 60، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم 10 سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.

تعديلات أخرى

يحق للمشترك في حالة تركه العمل، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز. يجب ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين. يجب إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز. لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيٍ من نظامي التقاعد المدني والعسكري. في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.

يهمك أيضًا:

طريقة حساب راتب التقاعد حسب النظام الجديد 1443

سن التقاعد العسكري 1443 جميع الرتب| وحالات التقاعد المبكر