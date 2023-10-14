التعاون الأمريكي-السعودي: خطوات نحو حماية المدنيين في غزة

في ظل الأزمات المستمرة في قطاع غزة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تعاون بلاده مع المملكة العربية السعودية لحماية المدنيين في القطاع، خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، أكد بلينكن على أهمية حماية المدنيين وإقامة مناطق آمنة وتوصيل المساعدات إلى غزة.

بلينكن: نعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة المصدر: العربية

موقف السعودية

وأشاد وزير الخارجية السعودي بجهود واشنطن وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتصدي للأزمة الإنسانية، كما أشار إلى أهمية توفير المساعدات الإنسانية للقطاع.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل لإحلال وقف فوري للعدوان وتأمين توصيل الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

التوتر في المنطقة

هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التوتر في المنطقة، حيث قتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، بالإضافة إلى 3297 جرحى. وفي قطاع غزة، قتل 1537 شخصًا، بما في ذلك 500 طفل، وأصيب أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي.