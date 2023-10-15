التضخم في السعودية يتراجع للشهر الرابع على التوالي.. لأدنى مستوى منذ فبراير 2022

أظهرت بيانات رسمية سعودية، اليوم الأحد، تراجع التضخم السنوي في المملكة إلى 1.7% في سبتمبر الماضي من 2% في أغسطس، وذلك للشهر الرابع على التوالي والأبطأ في آخر 20 شهرًا منذ فبراير 2022.

أحد المتاجر بالمملكة العربية السعودية - مصدر الصورة: صحيفة الشرق الأوسط.

تراجع معدل التضخم في السعودية

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8%، مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1%.

وعلى أساس شهري، فقد بقي معدل التضخم مستقر نسبيا في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2023.

جدول تراجع معدل التضخم في السعودية آخر 4 أشهر

الشهر معدل التضخم مايو 2023 2.8% يونيو 2023 2.7% يوليو 2023 2.3% أغسطس 2023 2% سبتمبر 2023 1.7% سبب تراجع التضخم في السعودية

التراجع في التضخم يعزى إلى عدة عوامل، منها:

الإجراءات الحكومية التي اتخذتها للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومنها وضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات.

انخفاض أسعار النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات النفطية.

التوقعات

من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع في السعودية خلال الأشهر المقبلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل التضخم في المملكة 2.5% هذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2% العام المقبل.

يعكس تراجع التضخم في السعودية استقرار الاقتصاد السعودي، وقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

معدل التضخم في السعودية آخر عامين

ووصل التضخم لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، عندما وصل إلى نسبة 1.6%، فيما بلغ أعلى مستوياته في بداية العام وتحديدًا يناير 2023 عندما بلغ 3.4%، والجدول التالي يوضح المعدل بالكامل بداية من يناير 2022: