طريقة وشروط التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد 1444هـ

ينتظر الكثير فرص الإعلان عن وظائف شاغرة لكي تتاح لهم إمكانية التقديم عليها من قبل خريجي شهادة البكالوريوس فيما فوق، من أجل معرفة تفاصيل الوظائف الأكاديمية المتوفرة بالجامعة على الرتب ” أستاذ/ أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد/ محاضر/ مدرس لغة” وقالت عمادة الموارد البشرية بالجامعة أن الوظائف الأكاديمية، بنظام العقود على الوظائف الرسمية بدوام كامل للجنسين “رجال/ نساء”، وسوف نذكر أهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الأكاديمية المطلوبة، ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة وكذلك مواعيد بداية ونهاية فترة التسجيل.

التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد

يمكنك الآن التسجيل في الوظائف الشاغرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على موقع خدمة النفاذ الوطني الموحد iam.gov.sa .

. بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

ثم قم بالنقر على تسجيل دخول.

قم بالدخول على الوظائف الأكاديمية الموجودة الآن للعام 1444.

تحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها والتي تتوافق مه مؤهلك العلمي.

ثم قم بملء استمارة التقديم الإلكترونية وتأكد من صحة البيانات المدخلة .

قم برفع كافة المستندات المطلوبة للتقديم.

ثم قم بمراجعة البيانات المسجلة.

بعد التأكد من صحتها أضغط إرسال الطلب.

ثم انقر على حفظ البيانات.

قم بطباعة الاستمارة.

يجب أن تحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة النهائية واستكمال الإجراءات.

شروط وظائف جامعة الملك خالد

يجب أن تلتزم بمجوعة من الشروط إذا كنت ترغبي في التقديم على الوظائف الشاغرة وهي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يلزم أن تكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب والخبرات التي تطلبها كل وظيفة. يلزم أن يكون المؤهل العلمي يكون بالانتظام الكامل والإقامة في بدل الدراسة. كما يلزم أن يتوافق تخصص المتقدم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مع تخصصه في مرحلة البكالوريوس. يلزم أن لا يزيد عمر المتقدم عن 34 عام وذلك بالنسبة إلى وظيفة محاضر، و44 لرتبة أستاذ مساع، 49 عام لرتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ. يلزم أن تقوم باجتياز كافة المقابلات الشخصية المطلوبة والاختبارات المقررة لشغل الوظائف المعلن عنها. يلزم أن لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن جيد جداً لجميع الرتب والوظائف المعلن عنها.

موعد التقديم