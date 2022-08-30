التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 والرقم المجاني

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 هو نظام أطلقته المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين داخل المملكة ليستفيدوا من المساعدة المالية التي يقدمها النظام لاعانتهم في الحياة المعيشية عقب ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع هدف النظام هو حياة كريمة يعيشها الشعب السعودي في ظل الظروف وفيروس كورونا الذي واجه جميع دول العالم ولم ينتهى الفيروس حتى الآن سائلين المولى عز وجل القضاء على الفيروس.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح الشروط اللازمة من أجل التسجيل في النظام:

أن يكون المستفيد من النظام مواطن سعودي يمتلك الجنسية

السعودية فالأمر محسوم على المواطنين وليس المقيمين.

عدم امتلاك المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي أي أصول سواء مالية أو عقارية وليس له أراضي مسجلة بأسمه.

عدم زيادة دخل الفرد عن 550 ريال سعودى ولا يتخطى دخل الأسرة كاملاً عن 1100 ريال سعودي.

تقديم جميع المستندات التي توضح دخله الشهري.

السن لا يتعدى الـ35 عام.

حضور البرامج التدريبية التأهيلية.

عدم حصوله على إعانات حكومية سابقة.

التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

التركيز الصحيح في جميع الخطوات الأتية للتسجيل في النظام بشكل صحيح ليتم تقديم المساعدات بسرعة فالأمر بسيط وسهل:

التوجه للموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التوجه للخدمات الإلكترونية. إنشاء حساب جديد في حالة لم يكن لديك حساب. قم بتسجيل الدخول عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور 1444.

الضغط على كلمة حماية التقاعد. اختيار مكتب الضمان المناسب لك مع تحديد الفئة. قم بملئ جميع البيانات اللازمة للمعلومات الشخصية وأرسل البيانات وانتظر النتيجة.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

يتم إيداع المساعدات في حسابات المستفيدين وذلك عقب مراجعة نتائج الأهلية لجميع المواطنين الذين تقدموا لنظام الضمان الاجتماعي كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الموعد الرسمي لنزول الدفعة هو بداية كل شهر هجري.

رقم التواصل مع خدمة عملاء الضمان الاجتماعي



خصصت وزارة التنمية البشرية الرقم المجاني الموحد 19911 ليتمكن المستفيدين من الاستفسارات الخاصة بهم مع تقديم الشكاوي وإذا كان لديهم مقترحات لنجاح النظام أكتر مع إمكانك التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال خدمة صوتك مسموع.