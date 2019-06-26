التسجيل في نظام أبشر عبر بوابة وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية

يوفر أبشر وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها بعد التسجيل في نظام أبشر، حيث يمكن من خلاله إنهاء الكثير من المعاملات الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة إدارات ومكاتب وزارة الداخلية المختلفة، ويعتبر نظام أبشر هو أحد الأنظمة التي أطلقتها بوابة وزارة الداخلية في المملكة، وتوفر من خلاله أكثر من 100 خدمة إلكترونية، يمكن للمقيم أو المواطن الاستفادة منها، من بينها أبشر الجوازات السعودية، أبشر المرور، أبشر الأحوال المدنية.

وكانت وزارة الداخلية صرحت من قبل أن منصة أبشر توفر 160 خدمة، يمكن الاستفادة منها بعد التسجيل في أبشر، وتقدم خدماتها لأكثر من 11 مليون مستفيد من المواطنين والمقيمين، من بينهم رجال، نساء، وشيوخ، ويوفر لهم النظام الأمان أثناء عملية إنهاء المعاملات الخاصة بهم، يومياً على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد المبذول أثناء إنهاء المعاملات.

أبشر تسجيل دخول

كما سبق وتم الإشارة من قبل، فإنه يمكن من خلال أبشر تسجيل دخول الكثير من الخدمات، سواء خدمات المديرية العامة للجوازات، المرور السعودي، والأحوال المدنية، ويقدم خدماته للمواطن أو المقيم على حد سواء، ومن أبرز تلك الخدمات التي يقدمها للمواطن، خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، تجديد أو إصدار جواز السفر، خدمات الهوية الوطنية، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها للمقيمين خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، الاستعلام عن خروج وعودة وخروج نهائي، وأيضاً المخالفات المرورية، برقم إقامة المقيم، أو برقم هوية المواطن.

فتح حساب أبشر

يمكن فتح حساب أبشر وزارة الداخلية من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك بعد كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، وهي رقم هوية المستفيد، رقم الجوال، اسم المستخدم باللغة الإنجليزية، كلمة المرور، عنوان البريد الإلكتروني، الرمز المرئي، وأخيراً الموافقة على شروط الاستخدام، ومن خلال موقع أبشر الرسمي أعلنت وزارة الداخلية أنه يجب التأكد من كافة البيانات وكتابتها بشكل صحيح، ونوهت إلى ضرورة استخدام رقم جوال صالح وخاص بالمستفيد، بالإضافة إلى أنه لا يسمح باستخدام هوية مواطن أو هوية مقيم خاصة بشخص آخر.

التسجيل في نظام أبشر

كما سبق وتم الإشارة، فإنه يمكن لكل من المواطن أو المقيم التسجيل في أبشر، والاستفادة من كافة الخدمات الموجودة على بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وذلك من خلال رابط التسجيل في نظام أبشر وزارة الداخلية، وكانت وزارة الداخلية نشرت في وقت سابق توضيح بين أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وقال مدير الخدمات الإلكترونية بالمديرية العامة للجوازات، أن أبشر الأعمال خاص بالمنشآت التجارية، بينما أبشر الأفراد خاص بالأفراد والعمالة المنزلية، كما أوضح أن نظام مقيم هو بأصحاب الأعمال اللذين لديهم 100 عامل وأكثر، حيث يمكن صاحب العمل من إنجاز الكثير من المعاملات بسهولة ويسر.

← إقرأ أيضاً: