يُعد التسجيل في منصة مطلوب لموسم الرياض 2021 من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من الأفراد، وخاصة الذين يبحثون عن الوظائف الجديدة، حيث يهتم موسم الرياض الذي يقام كل عام من 20 أكتوبر حتى 25 ديسمبر في المملكة العربية السعودية في توفير كم هائل من الوظائف ولكن يشترط التسجيل على منصة مطلوب الالكتروني حتى يتيح لك إمكانية اختيار الوظيفة المناسبة، وللتعرف على كيفية التسجيل في المنصة تابع معنا هذا المقال.

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منصة مطلوب لموسم الرياض 2021

قبل التحدث عن طريقة التسجيل في المنصة ينبغي التعرف أولاً على منصة مطلوب وموسم الرياض بشكل توضيحي فمنصة مطلوب هي عبارة عن منصة إلكترونية متاحة على شبكة الإنترنت، وهي جزء من المشروع الخاص بالمنصة الوطنية التابعة للمملكة العربية السعودية للإحتفالات والمؤتمرات والفعاليات الضرورية داخل المملكة، ومن أهم المهام التي تقوم بها هذه المنصة:

إمكانية الحصول على طلبات الأفراد والمؤسسات والشركات بشأن العمل.

ربط الصلة بين ما هو متاح وما هو مطلوب في مجال الوظائف.

لها دور فعال في تنظيم الاحتفالات، وطرح الأفكار المناسبة التي تتوافق مع كل حدث يخص موسم الرياض.

إلى جانب العديد من الخدمات المتاحة بالمنصة والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى محلي أو عالمي.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة ما يلي:

خدمة توفير قائمة الطعام والشراب، المنتجات والسلع.

إتاحة أهم المواقع الالكترونية المقترحة.

خدمات دعم الأحداث الخاصة والمبادرات.

إتاحة إمكانية التوظيف المؤقت.

أداء فعاليات الموسم السعودي.

إمكانية مشاركة المواهب والمبدعين في كافة المجالات في الفعاليات.

موسم الرياض 2021

هو عبارة عن مبادرة قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل هدف ترفيهي يخدم في المقام الأول المواطن السعودي و يعمل على توفير كافة سبل الراحة.

هذا إلى جانب اعتباره مبادرة تسويقية عن السياحة في المملكة وهو عامل مهم يساعد على جذب العديد من السياح للمشاركة في فعاليات هذه المبادرة مما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.

وقد أكد العاملين على المبادرة أن الموسم الثاني يضم عدد وظائف عديدة قد تصل إلى حوالي مائة وخمسة آلاف وظيفة في مجالات شتى تخدم المواطن السعودي، بالإضافة إلى استقبال حوالي أكثر من 75 مليون زائر.

هذه إلى جانب توفير وظائف مؤقتة إلى حين التثبت فيها حوالى 100 ألف موظف إلى جانب فعاليات هذه المبادرة 2500 فاعلية.

خطوات التسجيل في منصة مطلوب لموسم الرياض 2021

يمكن التسجيل و الدخول للمنصة والبحث عن الوظيفة المناسبة من خلال اتباع الخطوات الآتية وتتمثل في: