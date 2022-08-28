طريقة التسجيل في منصة مدرستي وخطوات تحميل الكتب المدرسية 1444

في إطار حرص المملكة على تطوير التعليم، أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وقد جاء انطلاق هذه المنصة في إطار تطوير المنظومة التعليمة وتوفير بدائل كثيرة للتعلم منها تقنيات التعلم عن بعد بالنسبة لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، من خلال هذا التقرير نستعرض لكم لك كيف يمكن الاستفادة من تطبيق مدرستي في التعلم عن بعد، ونوضح لكم طريقة التسجيل في منصة مدرستي وخطوات تحميل الكتب المدرسية من منصة مدرستي 1444.



خطوات التسجيل في منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن دخول منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا، ولكن يجب إتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة مدرستي :

· أولا يجب تحميل تطبيق توكلنا من خلال جوجل بلاي للأجهزة التي تعمل بنظام الأندروريد، أو عبر أبل ستور للأجهزة التي تعمل بنظام ios على هاتفك الجوال.

· بعد الدخول للتطبيق يمكنك اختيار أيقونة منصة مدرستي.

· التطبيق سيطلب منك إدخال بياناتك مثل العمر والاسم ورقم الهاتف، ثم يجب ملئ كل البيانات بدقة.

· الخطوة التالية ستصلك رسالة عبر هاتفك بها رقم سري خاص بك من أجل الدخول لـ منصة مدرستي.

· بعدها يتم الدخول بالرقم السري لمنصة مدرستي.

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طريقة التسجيل في منصة مدرستي” بالصور”



اليوم الدراسي على منصة مدرستي

بعد أن يقوم الطالب بالتسجيل على منصة مدرستي، يستطيع متابعة دراسته عبر المنصة وفق جدول دراسي منتظم، لمتابعة شرح المعلم بأوقات محددة وحل الواجبات أيضا.

· حيث يستطيع الطالب القيام جميع بعمل واجباته اليومية التي تطلب منه.

· المعلم يقوم بالدخول للحصص وفق الجدول زمني محدد لليوم الدراسي.

· يشرح المعلم الدرس للطلاب أونلاين.

· أيضا يقوم المعلم بعمل تلخيص لجميع ما تم شرحه للطلبة.

· بنهاية الحصة يقوم المعلم باختبار الطلبة ليتعرف على مدى استيعاب الطلاب وفهمهم للدرس.

طريقة حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي

يستطيع الطلاب حل واجباتهم المدرسية من خلال منصة مدرستي بعد إتباع الخطوات التالية:

· بعد الدخول عبر رابط منصة مدرستي

· يتم اختيار المقررات المدرسية.

· ثم اختيار المادة المراد حل الواجب بها.

· وبعدها تختار عرض الواجب.

· هنا يمكنك حل الواجب بكل سهولة عبر المنصة

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تحميل الكتب المدرسية من منصة مدرستي

وفرت وزارة التعليم السعودية إمكانية تحميل الكتب الدراسية للعام 1444 هـ، من خلال منصة مدرستي وفق الخطوات التالية: