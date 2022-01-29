التسجيل في منصة سلفة والحصول علي 5000 ريال سعودي

منصة سلفة هي إحدى المنصة السعودية التي قامت المملكة العربية السعودية بإنشائها لمساعدة المواطنين، والتي يمكن من خلالها الحصول علي مبلغ مالي يصل إلي 5000 ريال سعودي بعد التسجيل بها، حيث قامت المملكة بإنشاء المنصة لمساعدة المواطنين نتيجة للظروف التي تعرض لها البلاد بسبب مرض الكرورنا والذي أثر باقتصاد البلد، وتعتبر منصة سلفة منصة مالية من أهم المنصات الموجودة بالمملكة، حيث أنها مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن الحصول علي المبلغ بمجرد التسجيل في أقل من ربع ساعة، مع هامش ربح بسيط لا يذكر كما أن المنصة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وفي هذا المقال علي موقع نجوم مصرية سوف نعرض طريقة التسجيل بمنصة سلفة والحصول علي مبلغ مالي يصل إلي 5000 ريال سعودي.

شروط التسجيل في منصة سلفة

قد حددت منصة سلفة عدة شروط بسيطة يجب توافرها قبل التسجيل بالمنصة، وحتي يمكن الحصول علي مبلغ مالي منها، وهي كالاتي:

كل من يرغب في التسجيل في منصة سلفة، أن يكون سعودي الجنسية فقط.

أن يكون عمر المتقدم فوق 18 عاماً، وأن يكون أقل من 60 عاماً.

التقديم علي منصة سلفة، للعاملين بالقطاعات العامة والخاصة فقط.

طريقة التسجيل في منصة سلفة

وضحت منصة سلفة علي موقعها الإلكتروني طريقة التسجيل، وأنه يجب اتباع مجموع خطوات بسيطة لا تستغرق الكثير، والتي بعد تنفيذها يمكن الحصول علي مبلغ مالي من منصة سلفة ، وهي كالتالي: