كيفية التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية لطلب تمويل سريع بدون تحويل راتب

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية الآن، عن مزيداً من المعلومات حول منصة سلفة، التي قيل أنها تقوم بمنح تمويلات شخصية بشكل سريع دون الحاجة إلى تحويل راتب، وذلك في اطار عمل وزارة التضامن السعودية على حل الأزمات المالية والاقتصادية التي لحقت بالمواطنين إسر تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، مما ترتب عليه وقف العديد من الأشخاص عن العمل حتى أصبحوا يعانون الآن من ضيق الأحوال المعيشية، ما الدعم الحقيقي الذي تقدمه منصة سلفة وكيف أحصل عليه ؟ تابع الأسطر الآتية من المقال .

منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع

في الواقع، تقوم منصة سلفة للتمويل الشخصي بصرف تمويل سريع وقروض شخصية طويلة الأجل بدون تحويل رواتب بالفعل، حيث يستطيع أي مواطن يحتاج إلى سلفة، الإشتراك في المنصة الإلكترونية، ومن ثم يتم إضافة قيمة التمويل إلى حسابه في غضون دقائق من عملية التسجيل. ولكن يشترط لطلب التمويل أن يكون المواطن في الأصل سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في منصة سلفة عبر الانترنت

وللتسجيل في المنصة وطلب التمويل الشخصي السريع، ليس عليك إلا الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، فقط بالنقر على هذا الرابط، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

أولاً، بعد الدخول على رابط منصة سلفة المذكور في الأعلى، اضغط على زر “تسجيل جديد”. ومن ثم قم بإدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة في المربعات، مثل الاسم، رقم الحساب البنكي، رقم الهوية الشخصية، وغيرهم. ثم أضف الوثائق والشهادات التي توضح قيمة دخلك الشهري. بعد ذلك حدد المبلغ الذي ترغب في اقتراضه من منصة سلفة.

وبالتالي، انتظر لفترة قصيرة تتراوح ما بين الربع والنصف ساعة، وسوف تجد المبلغ الذي طلبت اقتراضه وصل إلى الحساب البنكي الذي أدخلته ضمن البيانات الشخصية. وفي حال حدثت أي مشكلة أو عطل في التحويل اتصل على الفور برقم إدارة المنصة وهو 920000327.

الحد الأدنى والأعلى للتمويل الشخصي عبر منصة سلفة

والجدير بالذكر أن وزارة التضامن بالمملكة العربية السعودية كانت قد حددت القيمة العظمى والصغرى للمبالغ التي تسمح منصة سلفة الإلكترونية باقتراضها من خلال التسجيل عبر الانترنت، حيث لا يزيد المبلغ المقترض عن ٥٠٠٠ ريال سعودي ولا يقل عن ١٠٠٠ ريال، على أن يكون المبلغ الممول متوافق مع فترة السداد الشهرية.