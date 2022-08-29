التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون وخطوات التبرع للمنصة
تقدم منصة إحسان الخيرية الكثير من المساعدات والمنح للمواطنين السعوديين المحتاجين والمتعثرين ماليا وتقوم برعاية المطلقات والأرامل والأطفال الأيتام وقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتبرع لمنصة إحسان الخيرية وكذلك العديد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين وأيضا يتم تلقي التبرعات وأموال الزكاة من الأفراد وتقوم بصرفها في أماكن الصحيحة وتوصليها إلى المحتاجين.
طريقة وخطوات التسجيل والتقديم على منصة إحسان الخيرية الإلكترونية
- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة إحسان الخيرية الإلكترونية.
- ثم يقوم بتسجيل الإسم رباعي وإدخال البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالمواطن الذي يرغب في التسجيل كمتبرع أو مستفيد.
- بعد ذلك يقوم المواطن الراغب في التسجيل بإدخال رقم الجوال الخاص به.
- ثم يقوم المواطن بإدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على هاتفه المحمول.
- بعد ذلك يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد وتعيين كلمة مرور خاصة به.
خطوات وطريقة التبرع لشخص من خلال منصة إحسان الخيرية على شكل إهداء إلكترونيا
- يجب أن يقوم المواطن المتبرع بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة إحسان الخيرية.
- ثم يقوم المواطن المتبرع بإختيار الجهة التي يرغب بالتبرع إليها.
- بعد ذلك يقوم المواطن المتبرع بإختيار الحالة التي يريد التبرع إليها ثم يقوم بالضغط على تبرع الأن.
- ثم يقوم المواطن المتبرع بتحديد وكتابة المبلغ الذي يرغب بالتبرع به.
- يقوم المواطن المتبرع بالضغط على أريد أن أجعل هذا التبرع على شكل هدية ثم يقوم بالضغط على أيقونة تبرع الأن.
- بعد ذلك يقوم المواطن المتبرع بإتمام عملية التبرع.
قيمة التبرعات التي قدمه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي وباقي الأمراء ورجال الأعمال
- قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتبرع لمنصة إحسان بمبلغ 20 مليون ريال سعودي.
- قام الأمير محمد بن سلمان بالتبرع إلى منصة إحسان بمبلغ 10 مليون ريال سعودي.
- كما قام الكثير من الأمراء ورجال الأعمال داخل المملكة العربية السعودية بالتبرع لمنصة إحسان الخيرية.
المساعدات التي تقدمها منصة إحسان الخيرية للمستفيدين
- تقوم منصة إحسان بسداد ديون الغارمين.
- توفر منصة إحسان المسكن الملائم للمحتاجين.
- تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية.
- تقدم إحسان التبرعات لكفالة الأيتام والرضع.
- تقديم مساعدات للغارمين والغارمات.
- تقوم بسداد مصروفات الطلبة الغير قادرين.
- تتكفل بمصاريف العلاج والعمليات للمحتاجين.