التسجيل في منصة أحسان لتسديد الديون كمستفيد بالشروط الجديدة

تعد منصة أحسان من أهم المنصات الخيرية التي تربط بين المتبرع والمستفيد، لذا يتمكن الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية التسجيل في منصة أحسان لتسديد الديون بخطوات بسيطة للغاية، حيث تتزايد فى شهر رمضان الكريم نسبة المتبرعين في منصة أحسان لتقديم المساعدة والعمل الخيري، كما تجد أن الكثيرون أيضا يلجأن إلى دفع الزكاة في منصة أحسان.

التسجيل في منصة أحسان لتسديد الديون

إذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة سداد الديون فيجب عليك أولا أن تقوم بالتسجيل في منصة أحسان الخيرية كمستفيد وذلك عن طريق إتباع بعض النقاط البسيطة كالتالي:

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة أحسان الخيرية.

النقر فوق أيقونة التسجيل.

إضافة المعلومات والبيانات المطلوبة مثل (الاسم، رقم هاتفك المحمول، البريد الإلكتروني).

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات والتأكد من صحتها تقوم بالضغط على حساب جديد للمستفيد.

الذهاب إلي البريد الإلكتروني لتنشيط حسابك.

قم بالدخول من جديد إلى منصة أحسان الخيرية.

شروط التسجيل في منصة أحسان

كشفت القائمون على العمل الخيري في منصة أحسان على بعض الضوابط الهامة الواجب توافرها عن التقديم في منصة أحسان الخيرية والتي جاءت كما يلي:

يجب أن يكون الراغب في التسجيل متواجد في السعودية.

ينبغي أن يكون المتقدم جميع البيانات والمعلومات المسجلة صحيحة.

يجب توافر بريد إلكتروني صالح عند التسجيل.

عدم قبول عمليات التسجيل لمن هم خارج المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في منصة أحسان كمتبرع

إذا كنت ممن يرغب في التبرع للفقراء والمساكين أو ترغب في دفع الزكاة، فيمكنكم القيام بذلك من خلال التسجيل في منصة أحسان الخيرية كمتبرع وذلك من خلال الخطوات التالية:

الولوج المباشر إلى رابط منصة أحسان.

الضغط فوق أيقونة “تبرع”.

لحظات وتظهر أمامك قائمة موضح بها الفئات الفقيرة التي يمكنكم التبرع إليها.

تحديد الفئة التي ترغب بالتبرع إليها.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة والمبلغ الذي تريد التبرع به.

مميزات التسجيل في منصة أحسان الخيرية

تتميز منصة أحسان بالعديد من المزايا التي تجعلك تلجأ إليها سواء كنت متبرع أو مستفيد، حيث أن المنصة مدعومة من الحكومة السعودية وتعمل بصدق وشفافية فضلا عن الأمانة والثقة التي زرعتها منذ نشأتها.