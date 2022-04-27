طريقة التسجيل في مساند لاستقدام العمالة المنزلية وخدمات منصة مساند الإلكترونية

منصة مساند هي واحدة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقتها لإتاحة تجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل عبر منصة إلكترونية، ضمن إطار تسهيل إجراءات الاستقدام ورفع مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف، لذلك من المهم التعرف على طريقة التسجيل في مساند للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، وهو ما سنبينه بالتفصيل لزوار موقع نجوم مصرية الكرام، وإلقاء نظرة على الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مساند.

التسجيل في مساند

طريقة ورابط التسجيل في منصة مساند

توفر بوابة مساند للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية إنشاء حساب جديد في المنصة للاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية وتتم عملية التسجيل في مساند والحصول على حساب جديد وفق الخطوات التالية:

زيارة موقع منصة مساند على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: مساند

وثم إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة بكل منها وتشمل:

رقم الهوية الوطنية (للمواطنين) أو رقم الإقامة (للمقيم). الاسم واسم العائلة. تاريخ الميلاد ، أو تاريخ انتهاء الإقامة للمقيم (بالتقويم الهجري).

الضغط على زر “التالي”.

وثم استكمال الخطوات التالية.

ما هي خدمات منصة مساند؟

بعد التعرف على طريقة وخطوات التسجيل في مساند، ما هي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة؟ فيما يلي نظرة سريعة للخدمات التي يحصل عليها المواطن أو المقيم عبر المنصة:

خدمة رحلة الاستقدام الموحدة: وهي خدمة تمكّن المستفيد من الاستقدام بخطوات بسيطة وهي:

اختيار نوع الاستقدام (استقدام عامل بمواصفات محددة، أو استقدام عامل محدد مسبقًا بالاسم). اختيار مقدم الخدمة : حيث يتم عرض كافة مكاتب الاستقدام أو مقدمي خدمات الاستقدام، لاختيار من بينها حسب الرغبة. استلام العروض: وهي عروض يقدمها مقدمي الخدمة لطالب الاستقدام تتضمن الراتب المستحق للعامل مع سيرة ذاتية له. الدفع: ويتم من خلال مساند بعد إنشاء العقد وذلك عبر إحدى طرق الدفع المعتمدة ( فيزا، ماستر كارد، بطاقة مدى البنكية). تتبع الطلب: وهي إمكانية متابعة حالة طلب الاستقدام إلكترونيًا ابتداءًا من تسليم الطلب وحتى وصول العمالة.