التسجيل في مسابقة الفاروق وتفاصيل المشاركة في المسابقة | جاري التسجيل الآن وجوائز تصل إلى نصف مليون ريال سعودي

انطلاقاً من وصية الخليفة عمر بن الخطاب “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”، وامتثالاً للسنة النبوية الشريفة وأوامر رسول الله صلّ الله عليه وسلم بطاعة الخلفاء الراشدين، أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ، مسابقة الفاروق، وهي مسابقة رياضية هدفها إحياء وصية الخليفة عمر بن الخطاب وتنشأة جبل رياضي قوي بدنياً ونفسياً، وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة والتقدم في مختلف مجالاتها.

هذا وتشمل مسابقة الفاروق منافسات متعددة على مراحل مختلفة في كافة المجالات الرياضية المتنوعة مثل السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية، بحيث يشارك من يرغب بالتقدم للمسابقة من الهواة، والمشاركة والتسجيل في مسابقة الفاروق هذه غير مقتصرة على فئة معينة من الهواة، وتصل مجموع الجوائز للفائزين في مسابقة الفاروق بجميع مراتبها إلى نصف مليون ريال سعودي، وفيما يلي رابط التسجيل في مسابقة الفاروق ومراحل المسابقة، والجوائز التي يحصل عليها الفائزين.

التسجيل في مسابقة الفاروق

تنقسم مسابقة الفاروق إلى أربع مراحل تبدأ من مرحلة التسجيل في مسابقة الفاروق، وتنتهي بإعلان أسماء الفائزين، وفيما يتعلق بتفاصيل كل مرحلة من مراحل مسابقة الفاروق من حيث موعد التسجيل وشروط التقديم فهي تفصيلياً كالتالي:

مراحل مسابقة الفاروق تفاصيل المسابقة في كل مرحلة المرحلة الأولى (من 1 سبتمر وحتى 15 أكتوبر) يتم فيها فتح باب التسجيل للمشاركة في أحد المجالات المطروحة. المرحلة الثانية (من 16 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر) يتم فيها التصفيات واستبعاد المتقدمين غير المؤهلين. المرحلة الثالثة (15 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر) يتم فيها الأداء الحي والتحكيم ويقوم المتقدمين باستعراض مهاراتهم، ويقوم التحكيم بتوزيع الفائزين على المراكز التي يستحقونها. المرحلة الرابعة 25 نوفمبر إعلان الفائزين.

رابط التسجيل في مسابقة الفاروق

للتسجيل في مسابقة الفاروق في أحد المهارات التالية:

تحدي السباحة.

تحدي الرماية.

تحدي الفروسية.

يتم الدخول على الرابط التالي: التسجيل في مسابقة الفاروق ثم اختيار المهارة التي يرغب المتقدم بالمشاركة فيها، ثم الضغط على “شارك الآن”.

جوائز المسابقة هي جوائز تحفيزية بمبالغ مالية عالية، وتنقسم إلى 6 جوائز من المركز الأول وحتى المركز السادس، بمبلغ مالي يزيد مجموعه عن نصف مليون ريال سعودي مقسمة كالتالي:

المركز الأول: 100 ألف ريال سعودي.

المركز الثاني: 50 ألف ريال سعودي.

المركز الثالث: 25 ألف ريال سعودي.

المركز الرابع: 6 آلاف ريال سعودي.

المركز الخامس: 5 آلاف ريال سعودي.

المركز السادس 4 آلاف ريال سعودي.

جاري حالياً التسجيل في مسابقة الفاروق وحتى 15 أكتوبر القادم، ولمتابعة أكثر حول تفاصيل المسابقة تم إطلاق حساب لمسابقة الفاروق على تويتر عبر [email protected] كما يمكن متابعة رابط التسجيل في مسابقة الفاروق المرفق أعلاه.