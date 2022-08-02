طريقة التسجيل في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي 1444هـ

يرغب الكثير من الأشخاص في الالتحاق بكلية الملك عبدالله بعد تخرجهم من الثانوية العامة حيث قامت وزارة الدفاع الجوي بتقديم كلية تابعة لها وهي كلية الملك عبد الله والتي عليها إقبال كبير جدًا من قبل الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا جزء من جنود الدفاع الجوي السعوديين، والكلية متاح التقديم فيها لكل الطلاب الخريجين من مرحلة الثانوية العامة فتابع معنا السطور القليلة القادمة لتتعرف على طريقة التقديم وأهم الشروط والتخصصات الموجودة في الجامعة.

التسجيل في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

يمكنك التسجيل في الجامعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على رابط بوابة القبول الموّحد.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل دخول” إذا كنت تمتلك حساب على الموقع.

أو قم بالنقر على أيقونة “تسجيل حساب جديد”إذا لم يكن لديك حساب.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “التقديم في الكليات العسكرية”.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك وتأكد من صحتها.

بعد ذلك أبدا في رفع كل الوثائق والصور والمستندات المطلوبة منه ومنها شهادته العلمية حتى يتم دعم بياناته وأنها صحيحة بدون أي غش.

بعد ذلك قم بقراءة جميع الشروط والأحكام ووافق عليها.

ثم انقر على أيقونة “تأكيد الطلب”

بعد ذلك انتظر حتى يتم مراجعة طلبك.

في حالة قبول الطلب الخاص بك يتم إرسال رسالة أو التواصل معك بشأن قبوله وموعد التقديم والبدء.

شروط القبول في الكلية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من إتمام عملية التسجيل وهي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يلزم أن يكون المتقدم يتراوح عمره ما بين 17 حتى 22 عام.

بالنسبة للمعدل التراكمي الخاص بالشهادة الثانوية يلزم أن لا يقل عن 80% ونسبة التحصيلي لا تقل عن 60%.

تخصصات كلية الملك عبد الله

يوجد في الجامعة مجموعة من التخصصات المتاح التي قد ترغب في التسجيل فيها والتي متاح التقديم عليها هي كل مما يلي:-