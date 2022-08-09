التسجيل في شركة البلاد للتوظيف التعليمي 1444

تشهد شركة البلاد للتوظيف التعليمي في المملكة السُّعُودية تطور ملحوظ و نجاح متقدم في مجال الخَدمات الوظيفية الخاصة بكلا من القطاعين العام والخاص، حيث أنها الوسيلة الأفضل في توفير عدد كبير من الوظائف في مختلف المجالات والتخصصات، ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات وشروط التقديم في شركة البِلاد وكذلك نقدم لكم نبذه بسيطة عن الشركة.

التسجيل في شركة البلاد للاستشارات والحلول

يمكن لجميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة السُّعُودية التسجيل في شركة البلاد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول إلى رابط شركة البلاد للتوظيف 1444 https://al-bilad.com/recruitment/. إدخال رَقم المرور الخاص بك واسم المستخدم. الضغط على زر تسجيل. تسجيل جميع البيانات المطلوبة. النقر على حفظ. ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

شروط التسجيل في شركة البلاد للتوظيف 1444

للالتحاق بفرص البلاد، يجب أن تتوافر لديك بعض الشروط التي وضعتها الشركة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون حسن السير والسلوك.

كما يجب أن يكون سجله القضائي خالي من أي قضايا.

يجب أيضاً أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.

يجب معادلة الشهادة الخاصة بالمتقدم في وزارة العمل، وذلك في حالة حصوله على شهادة دراسية من خارج حدود المملكة السُّعُودية.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

وكذلك اجتياز الكشف الطبي.

شركة البلاد للتوظيف التعليمي 1444

تحتل شركة البلاد للحلول والاستشارات في المملكة المركز الأول من بين الشركات المساهمة في تعزيز فرص العمل حيث أنها تعمل على توفير الخَدمات التأهيلية لسوق العمل، وكذلك دعم العملاء بالتدريب واكتساب الخبرة في مختلف التخصصات، كما تساعد في خفض مستوى البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك لأنها تقدم العديد من الفرص الوظيفية وكذلك دورات تدريبية لتلبية كافة احتياجات العملاء من خلال فريق عمل ذو خبرة وكفاءة عالية.

في نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم بعض المعلومات عن شركة البلاد للتوظيف وكذلك خطوات وشروط التسجيل في الشركة.