التسجيل في خدمة ساعد بالمملكة العربية السعودية وشروط التسجيل

أطلقت وزارة الخدمة الوطنية بالمملكة العربية السعودية منصة ساعد, وهي منصة إلكترونية هدفها مساعدة المواطنين السعوديين على الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم والحصول على منصب عمل,ويمكن للمهتمين وومن تتوفر فيهم الشروط التسجيل في هذا النظام عبر منصة ساعد الإلكترونية.

نظام ساعد وزارة الخدمة المدنية

تقدم وزارة الخدمة المدنية فرصة إيجاد عمل للباحثين عن وظائف مساعدة حيث يتم تسجيل المستخدمين في قاعدة بيانات ويتم الاختيار بناء على الكفاءة ومناسبة الموظف للشغل المتاح, أما التسجيل فيكون عبر منصة ساعد الإلكترونية والمخصصة لتسجيل بيانات ومعلومات المتقدم يقدم فيها ما يملك من خبرات ومؤهلات ويكون هذا بشروط محددة سنتعرف عليها في الفقرة الموالية, ومن الوظائف المقدمة نذكر مراسل ,قيادة مركبات , حارس أمن.

الشروط اللازمة للتسجيل في ساعد

وللقيام بالتسجيل على المواطن استيفاء الشروط الموالية وذلك لتسجيل بياناته على المنصة الخاصة بالتوظيف وهي كالآتي:

الجنسية السعودية.

توفر شهادة الثانوية العامة.

ليس لدى المتقدم أي وظيفة أخرى.

قدرة المتقدم على أداء المهام المكلف بها.

حالة صحية جيدة وقادر على العمل.

حسن السيرة والسلوك, غير محكوم قضائيا ولم يتم فصله من عمله من قبل.

رابط التسجيل في ساعد وزارة الخدمة المدنية 1444

وفرت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة منصة ساعد الإلكترونية للتسجيل في هذا النظام وتكون باتباع الخطوات الموالية: