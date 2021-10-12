التسجيل في حساب مواطن 1443 وطريقة الاستعلام عن الأهلية
يبحث العديد من الأفراد عن طريقة التسجيل في حساب مواطن 1443 وطريقة الاستعلام عن الأهلية، من أجل الحصول على معلومات تخص شروط الاستحقاق وكيفية الوصول إلى الدعم الشهري من خلال منصة حساب مواطن 1443 التي توفرها المملكة العربية السعودية للوصول إلى الفئة المستحقة بأسرع وقت ممكن، مع التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والتعرف على كيفية التسجيل في موقع حساب مواطن 1443، وطريقة الاستعلام على شروط الأهلية نوضحه في هذا المقال.
حساب المواطن 1443
هو عبارة عن برنامج إلكتروني حكومي تقدمه المملكة العربية السعودية، يهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن السعودي من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل لتوفير ظروف معيشية أفضل لهم، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساعدات المالية للأسر التي تعاني من عدم وجود دخل ثابت أو مصدر للرزق.
طريقة الاستعلام على الأهلية
قد حدد البرنامج شروط الاستحقاق والأهلية وذلك لإمداد الأفراد بالمساعدات المقدمة من قبل الحكومة، ويمكن التعرف على طريقة الاستعلام على الأهلية من خلال استيفاء الشروط الآتية وفقا:
- أن يكون المتقدم للحصول على الأهلية مواطن سعودي الجنسية.
- ألا يقيم خارج البلاد ويكون متواجد في المملكة لضمان الحصول على الاستحقاق.
- أن تتوافق البيانات الشخصية للفرد والتي تتمثل في(إجمالي دخل الفرد، وعدد الأفراد التابعين للأسرة الواحدة، وأعمار كل فرد) مع معايير الاستحقاق.
- ألا يكون المتقدم ينتسب إلى أحد السجون الحكومية أو الإيواء.
- ضرورة حمل بطاقة التنقل.
خطوات التسجيل في حساب مواطن 1443
يمكن للأفراد الذين يرغبون في الحصول على الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب مواطن الدخول إلى موقع هذا البرنامج والتسجيل فيه من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع.
- يتم إجراء تسجيل حساب جديد.
- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في “قيمة الدخل الشهري-بيانات العمل -عدد أفراد الأسرة الواحدة -عمر كل فرد-رقم الحساب البنكي الذي سيتم إرسال الدعم من خلاله” في الخانات المخصصة.
- ثم اضافة رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق.
- ثم يتم الضغط على أيقونة حفظ البيانات.
- والانتظار حتى يتم الرد على استيفاء شروط الاستحقاق، وإمكانية الحصول على الدعم.
- مع ضرورة الحرص على تحديث البيانات بشكل دائم لضمان الحصول على الدعم الشهري دون توقف.
- من خلال الدخول إلى الموقع، والضغط على خانة حسابي ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق، والدخول إلى خانة تعديل البيانات.
- ثم يتم إدخال التحديث المطلوب، فإذا كنت ترغب في تحديث عمر الأبن أنه تعدى 18 عام، يتم إدخال التعديل والتأكيد، ثم انتظار رسالة على هاتفك تؤكد التحديث.
- يمكن في حالة وجود شكوى أو استفسار عن الدعم الشهري الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية يمكن الاتصال على الخط الساخن 1992، أو خدمة ” صوتك مسموع” أو ترك رسالة في موقع حساب مواطن.
- يتم الحصول على الدعم الشهري الذي تقدمه المملكة للمواطن السعودي في اليوم العاشر من كل شهر لملايين من المستحقين السعوديين.