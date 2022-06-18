التسجيل في حساب مواطن 1443 وطريقة إضافة مولود جديد في الحساب
يبحث الكثير من الأشخاص حول الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل في حساب المواطن، وهو واحدة من أهم الخدمات التي تم تقديمها، ويهدف لمساعدة الأسر الذين هم في حاجة للمساعدة حيث يهدف الحساب إلى حماية هذه الأسر خاصة في ظل ما يحدث في العالم من أزمات اقتصادية، والتي أثرت على المملكة، وعلى اقتصادها بصورة كبيرة، ولذلك تبذل الحكومة السعودية أقصي مجهوداتها لحماية الشعب السعودي، وضمان حياة كريمة للجميع، وسوف نتعرف معًا على طريقة التسجيل، وكافة التفاصيل حول هذا البرنامج.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
يمكنك التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية قم بالذهاب إلى رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لحساب مواطن من هنا.
- ثم قم باختيار أيقونة حساب جديد وقم بالضغط عليها.
- بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك.
- بعد ذلك قم بقراءة الشروط والأحكام ثم قم بالضغط على موافقة.
- قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل.
- وفي النهاية سوف يتم إرسال رسالة بها رقم المعاملة على الهاتف، لتتمكن من خلالها إدخال كلمة السر.
- وبهذا تكون قد أنهيت التسجيل.
خطوات إضافة مولود جديد في الحساب
من الممكن أن تقوم بإضافة مولود جديد إلى حساب المواطن ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية قم بالذهاب إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.
- بعد ذلك قم بكتابة اسم المواطن وبيانات التسجيل في المكان المناسب.
- بعد ذلك قم باختيار أيقونة تفاصيل الحساب أو الطلب ثم قم بالضغط عليها.
- بعد ذلك قم باختيار بيانات التابعين.
- قم بالضغط على إضافة تابع مع إضافة جميع المعلومات الخاصة به.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر حفظ.