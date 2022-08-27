التسجيل في حساب المواطن والأوراق والمستندات المطلوبة
تم إصدرا مرسوم ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن من جديد وقد تم رصد وتخصيص مبلغ 10.4 مليون ريال سعودي لصرفها للمواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الإجتماعي.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن الجديد لسنة 1444 هجريا:
- يجب أن يكون المواطن يملك حساب بنكي خاص به لكي يتم إيداع مبلغ الدفعة فيه عند نزولها.
- يجب أن يقوم المواطن بتقديم صورة من الهوية الوطنية الخاصة به سارية المفعول.
- يجب أن يقوم المواطن بتقديم مستند رسمي يثبت الراتب الشهري للمواطن.
- يلزم تقديم البطاقة العائلية والتي تشمل جميع أفراد العائلة وكافة البيانات الخاصة بهم.
- يقوم المواطن بتسجيل بياناته الشخصية وبيانات أفراد عائلته بطريقة صحيحة.
- يقوم المواطن بتوضيح عدد أفراد اسرته لكي يتم صرف قيمة الدعم الذي يتم صرفه من الدفعة.
طريقة وخطوات الإستعلام عن البيانات في حساب المواطن الجديد
- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.
- ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول على حسابه الخاص.
- يدخل المواطن إسم المستخدم وكلمة السر بطريقة صحيحة ورقم الهاتف المحمول الخاص به.
- سيرسل الموقع رسالة نصية إلى جوال المواطن بها رمز التحقق.
- بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رمز التحقق ثم يقوم بالضغط على أيقونة حسابي.
- ثم يقوم المواطن بإدخال كلمة المرور الجديدة وستظهر أمامه جميع البيانات الخاصة بحساب المواطن.
- يجب أن يقوم المواطن بقراءة الشروط والأحكام جيدا ثم يقوم بالموافقة عليها.
- بعد ذلك يقوم المواطن بتنزيل الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في حساب المواطن.
- يدخل المواطن البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة ثم يقوم بالضغط على إرسال الطلب.
أهم الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حساب المواطن الجديد لسنة 1444 هجريا:
- يشترط أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يشترط ألا يقل عمر المواطن عن 18 عام.
- يجب أن يقيم المواطن إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- لايشترط أن يكون المواطن مقيدا في المكاتب الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون المواطن من أصحاب الدخل المحدود.
- يجب ألا يكون المواطن يملك أموال أو عقارات مسجلة بإسمه.
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