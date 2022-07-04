طريقة التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة ca.gov.sa

أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوم ملكي جديد بفتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخري لجميع المواطنين في المملكة، وذلك من أجل تحسين الدخل لكافة المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار، ويعتبر برنامج المواطن هو أحد البرامج الخاصة بالمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للمواطنين من أجل تحسين مستوي الدخل الشهري لهم ويتم صرفة بصفة شهرية مستمرة.

شروط التسجيل في حساب المواطن للأفراد

هناك عدد من الشروط التي وضعها حساب المواطن من أجل التسجيل فية وهي:-

إن يكون الفرد حاصل على الجنسية السعودية ومقيم في المملكة بشكل دائم.

يشترط إن لا يقل الفرد المستفيد من البرنامج عن 18 عاماً عند التسجيل.

يجب إن يكون المستفيد من البرنامج ممتلك مسكن مستقل وليس مقيم في مراكز الأيواء.

توافر الأوراق والمستندات التي توضح بإن المستفيد مقيم في السكن الخاص به.

يجب إن يكون المستفيد يعول أسرة وليس أعزب أو مطلق.

إن لا يزيد الدخل الشهري له عن 3000 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

التسجيل في برنامج حساب المواطن يكون من خلال الموقع الرسمي له على شبكة الأنترنت، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:-