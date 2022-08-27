التسجيل في جامعة الملك خالد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ

أتاحت جامعة الملك التسجيل الفوري للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤ والذين لم يتمكنوا من الحصول على قبول في مراحل التنسيق الثلاثة، حيث أتاحت لهم جامعة الملك خالد التسجيل في التخصصات التي يتوافر بها أماكن شاغرة وذلك من خلال بوابة الجامعة الرسمية على الإنترنت.

إمكانية التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد

قالت إدارة الجامعة أنه يمكن للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم للكليات أن يتقدموا بالتنسيق الفوري للجامعة والمتاح عبر بوابة جامعة الملك خالد على الإنترنت، هذا وسوف يتم فتح الموقع مباشرةً عقب الانتهاء من عملية الترشيح وذلك بعد أن يتم الاطلاع على الأماكن الشاغرة والتخصصات المتاحة.

طريقة التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد

الدخول إلى موقع الجامعة وتسجيل بيانات الدخول عليه.

ثم الدخول إلى خدمة التسجيل الفوري في الجامعة.

وبمجرد الضغط على أيقونة القبول، يتم فتح صفحة بيانات الطالب ويتم ملء طلب القبول بمرحلة البكالوريوس للطلاب السعوديين.

قم عليك تحديد هوية المتقدم للالتحاق بالجامعة.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية، والرقم السري الخاص بطلب القبول في الجامعة.

ثم عليك القيام بملء قائمة الرغبات.

وبعدها يتم التحقق من الرغبة المختارة أسفل القائمة.

وبعدها سوف يقوم الموقع بإرسال رقم سري إلى هاتفك المحمول المسجل بالموقع.

ثم قم بالضغط على موافقة لإتمام عملية التسجيل بجامعة الملك خالد. https://www.ngmisr.com/wp-content/uploads/2022/08/whatsapp-video-2022-08-27-at-72748-pm.mp4

جامعة الملك خالد

تقع جامعة الملك خالد في منطقة عسير بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيس الجامعة عام ١٤١٩هـ، بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أثناء زيارته لمنطقة عسير، حيث أمر بتشيد الجامعة على وسائل حديثة وتم عمل ميزانية للمشروع وتم إنشاء الجامعة وإدراج ميزانياتها ضمن ميزانية الدولة في عام ١٤١٩ ه، لتدخل الجامعة ضمن جامعات المملكة التابعة لوزارة التعليم العالي.