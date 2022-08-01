شروط وطريقة التسجيل في تمويل إمكان الراجحي 1444هـ

يعد التمويل واحد من أهم وأشهر أنظمة التمويل الموجودة في المملكة، والجدير بالذكر أن التمويل هو نتيجة لتعاون بين مصرف الراجحي وشركة إمكان وهما اثنين من أكبر المؤسسات في المملكة وتشجع كلا المؤسستين التعامل الرقمي في المعاملات المختلفة للتسهيل على العملاء مع ضمان جودة وسرعة الخدمة ولذلك سوف نعرض شروط تمويل إمكان الراجحي وخطوات التسجيل به بجانب مزاياه وأنواع القروض المتاحة.

طريقة التسجيل في تمويل إمكان الراجحي:

يوجد طريقتين يمكنك من خلالهما التسجيل إلكترونيا لتتمكن من الحصول على تمويل إمكان الراجحي وهي:

التسجيل من خلال التطبيق:

ي البداية كل ما عليك القيام به هو تحميل التطبيق من هنا للأندرويد أو هنا للأيفون. بعد ذلك افتح التطبيق وسجل حساب جديد. بعد ذلك قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة ثم قم يرفع المستندات المطلوبة وهي:

بطاقة الهوية

تعريف بالراتب

شهادة تأمين (للقطاع الخاص)

كشف حساب لآخر 3 أشهر (لعملاء البنوك غير الراجحي)

ستصلك بعدها موافقة فورية. بعد ذلك يمكنك اختيار مبلغ التمويل وفترة السداد كما يناسبك. ثم قم بتوقيع العقد الإلكترون. أدخل رقم حسابك المصرفي.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

في البداية قم بالدخول لموقع الراجحي. بعد ذلك ادخل الاسم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في المصرف. ثم أدخل رمز التحقق واضغط “تسجيل دخول” ثم انقر “الخدمات المصرفية الإلكترونية”. من القائمة قم باختيار “تمويل إمكان الراجحي”. بعد ذلك املأ الطلب بالبيانات المطلوبة. ثم انقر “تقديم الطلب”

*الطريقة الثانية متاحة فقط لعملاء مصرف الراجحي.

أنواع القروض :

القروض الشخصية أو التمويل الميسر. قروض التمويل الإضافي (الشركات)، “وهو متاح فقط للسعوديين”. قروض تحسين ظروف المعيشة.

مزايا تمويل إمكان الراجحي للتمويل الميسر:

يتمتع التمويل بالعديد من المزايا التي تجعله محط اهتمام الكثير من الأشخاص وهي:

من أعم المزايا كونه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

متاح لجميع عملاء البنوك.

لا حاجة لكفيل أو كمبيالات.

كذلك لا يشترط جهة العمل.

لا يحتاج لتحويل الراتب.

متاح للمتقاعدين.

إمكانية السداد المبكر وبالتالي خصم الأرباح.

مدة التمويل: عامان.

يبدأ التمويل من 2,000 حتى 50,000 ريال

*لمهاتفة خدمة العملاء للاستفسارات أو تقديم طلب بشكل مباشر رقم 920011038.