طريقة التسجيل في بوابة التوظيف بوزارة الصحة السعودية 1444 هـ

تقوم وزارة الصحة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك تسهيلاً عليهم وتوفير للوقت والجهد، وفي هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالموقع الرسمي للتوظيف في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وطريقة التسجيل به.

التسجيل في بوابة التوظيف بوزارة الصحة السعودية يمكنك التسجيل في المنصة ممن خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالتوجه إلى منصة التوظيف التابعة لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. بعد ذلك انقر فوق تسجيل. بعد ذلك ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة. ثم أدخل البيانات المطلوبة منك كلها. تأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها. بعد ذلك انقر فوق تسجيل. التسجيل في بوابة توظيف بكي تتعرف على كيفية التسجيل للعمل في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على الموقع الرسمي قم بما يلي: في البداية قم بالتوجه إلى منصة التوظيف التابعة لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. أدخل بريدك الإلكتروني. أدخل كلمة المرور الخاصة بك. انقر فوق تسجيل الدخول. الاستعلام عن وظائف شاغرة يمكنك الاستعلام عن الوظائف الشاغرة الموجودة في المنصة من خلال الخطوات التالية: قم بالتوجه إلى منصة التوظيف التابعة لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. بعد ذلك انقر فوق وظائف جديدة. سوف تتم إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة للبحث عن الوظائف والطلبات. بعد ذلك أدخل الكلمة الأساسية للبحث عن وظيفة في الحقل المتوفر. ثم قم بتضمين تاريخ نشر الوظيفة. بعد ذلك انقر فوق الزر “بحث”. الوظائف الخاصة التي تقدمها وزارة الصحة من أجل الحصول على وظيفة حرة قم بالتسجيل : من الممكن أن تقوم بتقديم طلب التوظيف الخاص بك من خلال أحد فروع وزارة الصحة.

أو قم بالتقديم إلكترونيًا وذلك عبر التسجيل في النظام وإرفاق المستندات والمؤهلات المطلوبة بالطلب.

ستقوم الجهات الخاصة بمراجعة الطلب وسيتم الاتصال بك في حالة قبولك عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

وبعد ذلك يمكنك الدخول إلى نظام التوظيف وطلب برنامج التوظيف الذاتي.