طريقة التسجيل في برنامج الرعاية النهارية لذوي الهمم 1444هـ

يرغب الكثير من الأهالي في تسجيل أطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج الرعاية النهارية حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسماح بفتح باب التسجيل الإلكتروني لفئات الاحتياجات الخاصة في بوابة الوزارة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للعديد من فئات المجتمع ، وتستهدف الوزارة الفئات محدودة الدخل أو المحتاجة أو أصحاب الدخل المنخفض وكذلك المعاقين، حي ويتم التسجيل الإلكتروني بعد الالتزام بعدد من شروط القبول والتقديم مع الالتزام بمواعيد لتقديم الذي يكون إلكتروني.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية النهارية لذوي الهمم

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من التسجيل في البرنامج وهي كالتالي:

في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يلزم أن يكون من أصحاب الإعاقات وليس لديه أمراض معدية.

يلزم أن تكون نسبة الذكاء لا تزيد عن 55%، أو فئات شديد الإعاقة أو المتوسطة.

يلزم أن يكون العمر 45 عام في تاريخ التقدم.

يلزم أن يكون لديه اضطرابات نفسية أو سلوكية.

الفئات التي يتم شمولهم في برنامج الرعاية أو التشغيل أو التأهيل

يجب أن نذكر أنه يتم تقديم رواتب الضمان لأصحاب الدخل الشهري المنخفض من غير القادرين.

كما يجب أن نذكر أنه يتم توفير رواتب مؤقتة للأشخاص العاطلين عن العمل مع تأهيلهم لبرامج التدريب للوظائف.

كما يتم توفير العديد من البرامج الخاصة للأيتام والمطلقات والأرامل.

كما أنه يتم توفير برامج محددة للتأهيل الشامل وهي تشمل كذلك برامج طبية وفحص وتحديث بيانات بشكل دوري.

موعد التسجيل في برنامج الرعاية النهارية

يجب أن تكون على علم أن بداية التسجيل الثلاثاء 20-12-1443.

ويستمر التسجيل حتى 13 محرم 1444.

خطوات التسجيل في برنامج التدريب النهاري

يمكنك التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: