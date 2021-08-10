طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443 والمقابل المالي

يزداد البحث خلال هذه الفترة من قبل أولياء الأمور عن طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443 مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية, ولا سيما بعد اتخاذ وزارة التعليم القرار بعودة الدراسة الحضورية إلى جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، بعد توقفها، واعتماد الدراسة عن بعد في ظل جائحة كورونا العالمية وما فرضته من تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس وحفاظًا على سلامة وصحة الطلاب، ومع عودة الدراسة الحضورية فقد تعاقدت وزارة التعليم مع شركات النقل لتوفير ما يكفي من الباصات التي تتوفر فيها كافة سبل الراحة والأمان، وفي السطور القادمة كافة التفاصيل حول طريقة التسجيل في النقل المدرسي إلكترونيًا عبر نظام نور والمقابل المالي للخدمة.

التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443

طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443

وفّرت وزارة التعليم السعودية في إطار التسهيل على أولياء الأمور خدمة التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة نظام نور التابع للوزارة في النقل المدرسي وفيما يلي طريقة التسجيل بالخطوات:

الدخول عبر الرابط التالي إلى موقع نظام نور

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر في الصفحة .

ستفتح صفحة حساب ولي امر الطالب، ثم الضغط على خيار طلاب النقل المدرسي للعام القادم.

ثم الضغط على نقل والموافقة على الشروط والأحكام.

وثم إدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالطالب.

وثم الضغط على خيار دفع أجور التسجيل عبر سداد، ويجب الاحتفاظ برقم فاتورة السداد.

وأخيرًا سيتم دراسة الطلب من قبل لجنة مختصة بذلك وسيتم إعلام الولي بنتيجة الطلب بالقبول أو الرفض عبر رقم الجوال المسجل ضمن البيانات المدخلة.

المقابل المالي لـ التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443

يعتبر النقل المدرسي من الخدمات التي تقدمها المملكة للطلاب وأولياء الأمور والمدعمة، حيث يستوفى مبلغ 200 ريال سعودي فقط عن كل طالب في السنة، ولهذا يتم قبول الطلبات من قبل اللجان المختصة وفق معايير مفاضلة تقوم أبرزها على الأخذ بعين الاعتبار الطلاب الأشد احتياجًا والبعد عن المدرسة، ومعايير أخرى حددتها وزارة التعليم.