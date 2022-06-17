التسجيل في النقل المدرسي للعام المقبل 1443-1444 هـ عبر نظام نور

حرصا على السير الحسن للبرنامج الدراسي لأبنائها، قامت المملكة العربية السعودية بتنظيم النقل المدرسي، وذلك من خلال الإشراف المباشر لوزارة التعليم، حيث نشرت الوزارة عبر وسائل التواصل العديد من الفيديوهات التي توضح من خلالها طريقة التسجيل في النقل المدرسي للعام المقبل 1443-1444 هـ، مما يوفر على الأولياء الجهد والوقت، وتقليل التكاليف في ظل المميزات الخاصة، والتي من أهمها:

التوصيل اليومي للطلاب والعودة بعد انتهاء دوامهم.

توفير النقل المدرسي بمعايير السلامة العالمية.

تكاليف النقل المنخفضة.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور

أتاحت وزارة التعليم لأولياء الطلاب فرصة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1443-1444 هـ، وذلك باتباع خطوات بسيطة عبر منصة نور الإلكترونية:

نقوم بتسجيل الدخول إلى منصة نظام نور.

ثم نقوم بالضغط على قائمة “الخدمات”.

نختار أيقونة “خدمة النقل المدرسي”.

بعدها يتم اختيار تقديم طلب النقل.

ثم نقوم بملء البيانات الخاصة بالطالب المراد تسجيله في النقل المدرسي.

نسجل رقم الجوال.

ثم نقوم بالتحقق من خلال الرمز المرئي الذي حصلنا عليه عبر الجوال.

وبعدها يتم دفع أجور النقل من خلال “سداد”.

وفي الأخير نضغط على أيقونة “نعم” لنتمكن من تأكيد دفع المبلغ، مع ضرورة الاحتفاظ برقم فاتورة السداد.

التسجيل في النقل المدرسي للمشمولين بالضمان الاجتماعي

قامت وزارة التعليم السعودية ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة بالإعلان عن بدء التسجيل في النقل المدرسي للعام المقبل 1443-1444 هـ، وأن التسجيل يشمل طلبة رياض الأطفال، وأتاحت إمكانية التسجيل مع الإعفاء من الرسوم للمشمولين بالضمان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية: