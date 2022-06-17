طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور عام 1444

يمكنك كولي أمر الآن التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد، وستستطيع القيام بهذا الأمر عن طريق اتباع هذه الخطوات:

أولاً اذهب إلى منصة نور التعليمية عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa.

ثانياً قم بتسجيل الدخول، وقم باختيار الخدمات.

سوف تظهر قائمة منسدلة تختار منها خدمة النقل المدرسي.

ثم تقوم باختيار طلب النقل.

أحرص على ملء النموذج المقدم لك من قبل المنصة لتسجيل في النقل المدرسي.

ثالثاً تقوم بوضع رمز التحقق المرسل لك عبر الهاتف، والآن قم بالذهاب لدفع مصاريف الحجز عبر سداد.

وأخيراً تظهر لك رقم فاتورة السداد ويجب أن تقوم بالاحتفاظ بها من أجل الضرورة.

التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور لأسر الضمان الاجتماعي

يمكن لأسر الضمان الاجتماعي الاستفادة بشكل كامل من خدمة النقل هذه، ويمكنهم الحصول عليها عبر هذه الخطوات: