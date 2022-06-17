التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور لعام 1444هـ
قامت وزارة التعليم السعودية بتنظيم النقل المدرسي عبر نظام نور حرصا على السير الجيد للبرنامج الدراسي للطلاب، حيث نشرت الوزارة عبر وسائل التواصل طريقة التسجيل في النقل المدرسي للعام المقبل 1444 هـ وأيضاً التسجيل لأسر الضمان الاجتماعي مما يوفر على الأولياء الجهد والوقت، وتقليل التكاليف في ظل المميزات الخاصة.
طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور عام 1444
يمكنك كولي أمر الآن التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد، وستستطيع القيام بهذا الأمر عن طريق اتباع هذه الخطوات:
- أولاً اذهب إلى منصة نور التعليمية عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa.
- ثانياً قم بتسجيل الدخول، وقم باختيار الخدمات.
- سوف تظهر قائمة منسدلة تختار منها خدمة النقل المدرسي.
- ثم تقوم باختيار طلب النقل.
- أحرص على ملء النموذج المقدم لك من قبل المنصة لتسجيل في النقل المدرسي.
- ثالثاً تقوم بوضع رمز التحقق المرسل لك عبر الهاتف، والآن قم بالذهاب لدفع مصاريف الحجز عبر سداد.
- وأخيراً تظهر لك رقم فاتورة السداد ويجب أن تقوم بالاحتفاظ بها من أجل الضرورة.
التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور لأسر الضمان الاجتماعي
يمكن لأسر الضمان الاجتماعي الاستفادة بشكل كامل من خدمة النقل هذه، ويمكنهم الحصول عليها عبر هذه الخطوات:
- قم بالدخول على حساب المشرف من خلال نظام نور.
- ثم أبدأ في اختيار خدمة النقل المدرسي.
- قم باختيار مراجعة الطلبات الخاصة بالنقل المدرسي للعام القادم.
- أحرص على التأشير على جميع الخيارات.
- اضغط الآن على زر عرض، ومنه تختار طلب نقل الطالب أو الطالبة المعفى.
- اكتب جميع بيانات الطالب أو الطالبة بدقة، وأحرص على الضغط على كلمة موافق.
- ثم يظهر لك اسم من قمت بالمشاركة باسمه وحالة السداد أنه معفى منها.