التسجيل في الكلية التقنية 1443 1444 “مواعيد وشروط ورابط تقديم الكلية”

قامت بوابة القبول الموحد التابعة للكلية التقنية بالإعلان عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 1444، وقد قامت الكلية التقنية بالإعلان عن فتح باب التسجيل لجميع الأقسام الموجودة بالكلية لخريجي الثانوية العامة وكذلك المعاهد الفنية، وقد وضح وكيل الكلية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية بأنه يجب عليهم اختيار التخصص بكل دقة وإدخال البيانات حسب رغبات كل طالب، وفيما يلي سوف نوضح مواعيد تقديم الكلية التقنية وشروطها وكيفية التقديم فيها.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443

حيث قامت الكلية التقنية في مكة المكرمة بالإعلان عن فتح باب التقديم لكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التقنية، وقد وضحت مواعيد التقديم في الكلية وذلك لكي يكون التقديم كما يلي:

يبدأ التقديم في الكلية التقنية بداية من يوم 22 / 11 / 1443هـ.

وسوف ينتهي التقديم في الكلية التقنية في يوم 18 / 12 / 1443 هـ.

وبالنسبة لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية فسوف يبدأ من يوم 25/ 12/ 1443.

وينتهي التسجيل في يوم 29/ 12/ 1443 هجريا.

تخصصات الكلية التقنية 1443

وقد أكدت الكلية التقنية بأن التقديم يكون إلكترونياً على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك من خلال بوابة القبول الموحد، وقد وضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين الآتي الأقسام المتاحة للتسجيل وهي كالآتي:

القبول في الكلية التقنية في قسم تقنية الحاسب يكون في هذه التخصصات “شبكات ودعم فني وأيضا أنظمة شبكات”.

وقسم التقنية الميكانيكية سيكون في تخصص”ميكانيكا السيارات”.

والقبول في قسم التقنية الكهربائية يكون في تخصص “قوي كهربائية”.

القبول في قسم التقنية الإدارية يكون في تخصصات “إدارة مكتبية ومحاسبة وأيضا التسويق”.

والقبول في قسم تقنية السياحة والفندقة يكون في تخصصات “الفندقة والسفر والسياحة وأيضا خدمة الحج والعمرة” .

القبول في قسم تقنية الغذاء والبيئة يكون في تخصص “الصحة والسلامة المهنية”.

شروط القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة 1443

وقد قامت الكلية التقنية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للكلية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم في الكلية التقنية سعودي الجنسية.

ويلزم أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة أو خريجي ثانوية تحفيظ القرآن.

لا يلزم أن يكون المتقدم للكلية موظفا.

وأن لا يكون مفصولا من البرنامج التدريبي سابقا.

يلزم أن لا يزيد عمر المتقدم في الكلية التقنية عن 30 سنة.

وأن لا يكون المتقدم متخرج من البرنامج التدريبي أو مستمر فيه.

يجب أن لا يكون مقبولا في برنامج آخر مستمر حاليا، أو برنامج آخر يتقاطع مع فترة البرنامج الجديد.

رابط التسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة 1443 1444

وقد قامت الكلية التقنية بتوضيح رابط تقديم الكلية، وأكدت بأنه من الممكن لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التقنية في مكة المكرمة القيام بالتسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهم ببرنامج الكلية التقنية، والذي تم الإعلان عنه من خلال الحسابات الرسمية للكلية، ويمكن الدخول لرابط التسجيل في الكلية التقنية، كما يجب اتباع جميع التعليمات الخاصة بالتسجيل.