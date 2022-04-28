تمديد مدّة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 hrsd.gov.sa

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن تمديد مدّة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي السابق، حيث إن الوزارة أعطت مدة تصل إلى ست أشهر لتمكن المواطنين من الانتقال من النظام القديم إلى الجديد وهي إلى ذلك أكدت على ضرورة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم أن الوزارة أعلنت على أن المعاش الاجتماعي لن يتوقف ولن يحدث له أي نقصان لأي مواطن يحتاج إلى ذلك المعاش ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم كلّما يخص زمن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

تمديد مدّة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمد مدّة تسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي المطور وذلك بعد ما تم الإعلان من قبل الوزارة عن انتهاء زمن التسجيل يوم 23 مايو ومن المفترض أن تكون مدّة التمديد ست أشهر من أجل التسجيل في برنامَج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بواسطة منصة الدعم والحماية الاجتماعية على أن يكون يوم الأحد الموافق 5 ربيع الآخر 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، ثم أن الوزارة أعلنت على أنه لا يوجد حتى الآن موعد لنهاية لتسجيل المواطنين الجدد فالوزارة تعمل على استقبال كافة طلبات المواطنين بصورة دائمة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443:

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية عن الخطوات إلى تتبع من أجل أن يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وفيما يلي تلك الخطوات: