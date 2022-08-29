خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد الشروط الجديدة

يبدأ الكثير من المستفيدين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد الشروط الجديدة وقبل انتهاء الموعد المحدد الذي كشفت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي ينتهي بعد أيام قليلة، حيث يعد القبول في معاش الضمان الاجتماعي واحد من أهم مطالب الكثيرون نظراً لما يوفره الضمان الاجتماعي من دعم مالي مميز للأسر الأشد حاجة، وتقديم الدورات التدريبية التي تساعد المواطنين السعوديين فضلا عن خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول الدعم إلى المستحقين ورفع مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

ينبغي على المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الشروط والأحكام إتباع عدة مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي وتضمنت هذه الخطوات كل من التالي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والتنمية الاجتماعية. التسجيل عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة نموذج الطلب والذي يجب كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

كما يمكنك الدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختيار تسجيل جديد، وإضافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من المعايير والضوابط اللازمة للقبول في استحقاق الضمان الاجتماعي والتي كان من أبرزها التالي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة. يتم استثناء المرأة الغير سعودية من الجنسية إذا كانت متزوجة من سعودي، كما يتم استثناء الأرامل والمطلقات، فضلا عن استثناء أبناء الأرامل والمطلقات.

يستثني من الجنسية الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات.

ينبغي أن يكون دخل المتقدم أقل من معاش الضمان الاجتماعي.

يشترط أن لا يكون المتقدم متواجد في دار الإيواء أو الرعاية.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

متي ينتهي التسجيل في الضمان المطور

بدأت عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة وتم تمديد هذه المدة مؤخراً، على أن تنتهي مدة التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد إلى يوم 5 / 4 / 1444، وفقاً إلي اخر تحديث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم الكشف عنه من قبل خدمة العملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 2022

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقيت صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين، بعد تثبيت مواعيد صرف الرواتب، على أن يتم إيداع الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، على أن يتم تأجيل موعد الصرف أو تقديمه يوم أو يومين على حسب توافق موعد الصرف مع عطلة رسمية في البلاد، من خلال الذهاب إلى رابط الضمان الاجتماعي الجديد.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال رقم موحد يعمل طوال الأسبوع، سواء كان التواصل بشأن موعد صرف الضمان الاجتماعي أو شروط الضمان الاجتماعي أو خطوات التسجيل أو من الاستفسارات الأخري، على الأرقام التالية:

الرقم الموحد 19911.

رقم الضمان الاجتماعي 0114057988.

عنوان البريد 11157.

صندوق البريد 12484.

وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد الشروط الجديدة.