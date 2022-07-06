التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف للعاطلين رابط وشروط التسجيل

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمواطنات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وفق الشروط المعلنة، شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد لكلا من الموظف والعاطلين، ما أعاد المواطن السعودي لإعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور هو القرار الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، يوم الاثنين الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢م، بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، من خلال تخصيص 10.4 مليار ريال سعودي، لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن، الضمان الاجتماعي، دعم مربي صغار الماشية، وذلك ضمن حرصه واهتمامه بتقديم الدعم إلى الأشخاص والأسر الأكثر احتياجا من السعوديين الجنسية فقط، فيما يلي نعرض لكم خطوات تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي، وشروط التسجيل للموظف للعاطلين.

الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الموارد البشرية عن صرف راتب للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور والسابق، وذلك بعد توجيه الملك سلمان، بتخصيص مبلغ يتم ايداعه في حسابات المستفيدين، بشكل مباشر خلال الساعات القليلة القادمة. جدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي المطور هو نظام جديد للضمان الاجتماعي السعودي، تم إطلاقه في نوفمبر للعام الماضي، ويهدف إلى حماية الأسر الأكثر احتياجا للدعم.

شروط الضمان الاجتماعي للموظف

يجب أولا تطابق آلية الضمان الاجتماعي المطور للموظف قبل بدء التسجيل، وهي:

يشترط الجنسية السعودية للمتقدم.

يجب ألا يكون الموظف مقيم في أحد دور الإيواء الحكومية.

تطابق معايير الثروة المحددة في لائحة الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد الدخل عن الحد الأدنى، 1100 ريال سعودي للعائل، 550 ريال للفرد.

التزام المسجل بالبرامج التدريبية والتأهيلية وبرامج التعليم والصحة حسب متطلبات الوزارة.

يستثنى من شرط الجنسية كلا من:

أبناء الأرامل والمطلقات من زوج غير سعودي الجنسية.

الأيتام والأرامل ذوي الأيتام وأصحاب الإعاقة ممن يحملون بطاقة التنقل.

السعودية من زوج أجنبي الجنسية، والأرملة والمطلقة ولديها أبناء سعوديين الجنسية.

بشرط تحقق ما يلي:

الإقامة الدائمة في المملكة للمرأة والأولاد.

امتلاك المرأة إقامة سارية المفعول.

تقديم مستندات إثبات الحالة الاجتماعية.

الأرملة والمطلقة: يجب تقديم مستند رسمي يثبت الزواج من غير سعودي.

أن يكون أولاد المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي حاملون إقامة سارية.

أما الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام يجب امتلاك بطاقة التنقل سارية المفعول، تقديم إثبات الإعاقة. التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

بعد الإطلاع على ضوابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظف السابقة، يمكنك بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظف ١٤٤٣ من خلال التالي:

زيارة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور Sbis.hrsd

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور.

أو إنشاء حساب جديد، بالنقر على تسجيل جديد.

تعبئة البيانات، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

إعادة كتابة كود التحقق في المربع المخصص له، يرسل عبر الجوال.

تقديم المستندات المطلوبة من النظام الإلكتروني للضمان الاجتماعي.

النقر على أيقونة إرسال. الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور للموظف للعاطلين كلا من:

المقيم في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، ويعتبر الشخص مقيم إقامة دائمة حينما لا تتجاوز مدة تواجده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة، وذلك خلال العام السابق من تاريخ استحقاق صرف معاش الضمان.

تنطبق كذلك شروط الجنسية أعلاه.

يجب ألا يزيد الدخل عن الحد المانع.

حضور العاطلين جميع البرامج المقدمة من الوزارة للتأهيل لسوق العمل. الفئات المستحقة الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 كالتالي: